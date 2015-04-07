В Подмосковье погиб 5-летний ребенок, выпав из окна жилого дома

Фото: ТАСС

В Подмосковье проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка выпавшего из окна квартиры, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

2 апреля около дома, расположенного по улице Клубной в городе Кашире, прохожими был обнаружен ребенок, выпавший из окна. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Установлено, что мальчик спал в кровати в своей комнате, а мать и бабушка ребенка находились в другой комнате. Проснувшись ребенок самостоятельно забрался на рядом стоявшую двуспальную кровать, которая вплотную стояла к стене с оконным проемом.

Затем ребенок забрался на подоконник, открыл окно и оперся руками на москитную сетку, которая не выдержала и малыш выпал из окна на бетонную отмостку фундамента.

По данным пресс-службы, находившиеся в квартире родственники падения ребенка не заметили, поскольку полагали, что мальчик спит. Только после того, как прохожий по домофону сообщил им о падении ребенка, они поняли, что произошла трагедия.

По данному факту следственным отделом организована доследственная проверка.