Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля 2015, 02:24

Происшествия

В Подмосковье погиб 5-летний ребенок, выпав из окна жилого дома

Фото: ТАСС

В Подмосковье проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка выпавшего из окна квартиры, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

2 апреля около дома, расположенного по улице Клубной в городе Кашире, прохожими был обнаружен ребенок, выпавший из окна. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Установлено, что мальчик спал в кровати в своей комнате, а мать и бабушка ребенка находились в другой комнате. Проснувшись ребенок самостоятельно забрался на рядом стоявшую двуспальную кровать, которая вплотную стояла к стене с оконным проемом.

Затем ребенок забрался на подоконник, открыл окно и оперся руками на москитную сетку, которая не выдержала и малыш выпал из окна на бетонную отмостку фундамента.

По данным пресс-службы, находившиеся в квартире родственники падения ребенка не заметили, поскольку полагали, что мальчик спит. Только после того, как прохожий по домофону сообщил им о падении ребенка, они поняли, что произошла трагедия.

По данному факту следственным отделом организована доследственная проверка.

Сайты по теме


несчастные случаи Следственный комитет по Московской области следствие Кашира падения детей чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика