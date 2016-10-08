Несколько автобусных остановок столицы получили новые названия. Остановка "Школа №2048" сменит свое название 10 октября. Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.

Новое название остановки "Школа №2048" на Шелепихинской набережной в обоих направлениях – "Романовская школа". Здесь останавливаются автобусы маршрутов №№ 4, 155 и 243.

Сегодня, 8 октября, новые названия получило несколько столичных остановок:

остановка "Лубянская площадь" для автобусных маршрутов №№ 101, 144, 904, м2, м3, м10, К, Н1, Н2 по Театральному проезду при следовании к Лубянской площади теперь называется "Метро "Лубянка";

остановка "Метро "Александровский сад" для автобусных маршрутов №№ 144, м1, м2, м3, м6, К, Н1, Н2 по Моховой улице и улице Воздвиженка теперь называется "Метро "Библиотека имени Ленина";

остановка "Центральный телеграф" для автобусных маршрутов №№ 101, 904, м1, м10, Н1 по Тверской улице при следовании в центр теперь называется "Метро "Охотный Ряд";

остановка "Трубная площадь" для автобусных маршрутов №№ А, 24, 38; троллейбуса № 13 по Цветному бульвару в обоих направлениях теперь называется "Метро "Трубная";

остановка "Трубная площадь" для маршрута автобуса № А по Петровскому бульвару при следовании к Пушкинской площади теперь называется "Петровский бульвар";

остановка "Петровские ворота" для маршрута автобуса № А по Петровскому бульвару при следовании к Трубной площади теперь называется "Петровский бульвар";

остановка "Музей изобразительных искусств имени Пушкина" для автобусных маршрутов №№ 255 и м3 по улице Волхонка при следовании к Гоголевскому бульвару теперь называется "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина";

остановка "Триумфальная площадь" для автобусных маршрутов №№ 101, 904, м1, Т3, Т10, Т39, Б по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Садовой улицам и Оружейному переулку теперь называется "Метро "Маяковская";

остановка "Никитские ворота – ТАСС" для автобусных маршрутов №№ м6 и 39 по Большой Никитской улице теперь называется "Никитские ворота

остановка "Улица Балчуг" для маршрута автобуса № 158 по Софийской набережной переименовывается в "Софийская набережная";

остановка "3-й Голутвинский переулок" для автобусных маршрутов №№ 144, м1, Н1 и троллейбусных маршрутов №№ 4 и м4 по Якиманскому проезду при следовании из центра теперь называется "Улица Большая Якиманка" и переносится на 90 метров назад к дому № 9 по улице Малая Якиманка.