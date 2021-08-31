Смогут ли нейросети в будущем писать музыкальные хиты

Искусственному интеллекту (ИИ) поручают самые разные задачи: от подсчета поголовья кур до поиска скрытых дефектов в автомобильных запчастях. Но нейросети способны на большее: сегодня они даже занимаются творчеством. Программные алгоритмы пишут рассказы и повести, рисуют картины и сочиняют музыку. О том, как компьютеры справляются с написанием поп-хитов, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не секрет, что подавляющее большинство современных композиторов работают на компьютере: машина здесь выполняет лишь технические функции, всем творчеством занимается живой человек. Но пытаться научить программу самостоятельно придумывать музыку люди пробуют уже очень давно. Первая сгенерированная компьютером мелодия появилась еще в 1957 году в лаборатории Bell. Тогда программа выдала простенький 17-секундный трек, который программист Ньюман Гутман назвал "Серебряная чешуя". Разумеется, это произведение нельзя было назвать полноценным: запись больше напоминала пищание принтера.

Но шли десятилетия, компьютеры совершенствовались, и в конце концов появились нейронные сети, главная задача которых как раз и заключается в самостоятельной генерации какого-нибудь контента. Прочитав "Войну и мир", ИИ может выдать почти осмысленный текст, отдаленно напоминающий творчество Льва Толстого. Изучив полотна Ван-Гога – "нарисовать" картину в жанре импрессионизма. А как же с музыкой?

В 2019 году на "Евровидении" победил исполнитель из Израиля. Чтобы отметить это событие, группа израильских программистов решила с помощью искусственного интеллекта написать песню, которую было бы не стыдно представить на следующий год. Для этого инженеры загрузили в нейросеть сотни мелодий и текстов, участвовавших в конкурсах прошлых лет.



Алгоритм выдал на их основе тысячи новых мелодий и стихотворных строчек, а затем авторы скомпилировали из них песню Blue jeans and bloody tears ("Синие джинсы и кровавые слезы"). Исполнил ее Ицхар Коэн, первый израильский победитель "Евровидения" 1978 года.



Все это так бы и осталось забавным экспериментом, если бы в 2020 году группа уже голландских программистов не решила провести неофициальный аналог европейского музыкального конкурса, в котором автором песен выступал бы искусственный интеллект. На призыв отозвалось множество энтузиастов, и в перформансе приняли участие 13 команд из 8 стран. Победителем признали австралийскую команда Uncanny Valley, представившую трек Beautiful the World ("Прекрасный мир").



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кстати, в этом "робовидении" были и неожиданные сюрпризы. Так, группа голландских программистов Can AI Kick It представила на конкурс трек Abbus. Для его создания в нейросеть были загружены 250 наиболее известных произведений "Евровидения", пять тысяч поп-песен разного времени, государственный гимн Нидерландов 1833 года, а также для обогащения языка тексты с интернет-платформы Reddit. В результате искусственный интеллект выдал песню с текстом примерно такого содержания: "Мы хотим революции, революция – это хорошо". Выяснилось, что во всем виноваты пользователи популярного сайта, которые иногда пропагандируют самые радикальные идеи и не сдерживают себя в выражениях.

Конкурс оказался настолько интересным, что создатели решили сделать его регулярным. В 2021 году регламенты проведения уже не сдерживали участников рамками "Евровидения", можно было писать песни в любых жанрах и стилях.



В этом году в "робовидении" приняли участие уже 83 команды, а победила песня Listen To Your Body ("Слушай свое тело") коллектива M.O.G.I.I.7.E.D.



На первый взгляд, результаты кажутся впечатляющими: песни-победители действительно звучат достойно и не раздражают ни слух, ни чувство прекрасного. И все-таки искусственный интеллект еще очень долго не напишет для нас настоящих хитов. Все дело в том, что большую часть работы все равно делают люди. Нейросеть просто выдает "шум", состоящий из обрывков мелодий и текстов.

После этого за работу принимаются профессионалы: музыканты выбирают из этого шума более-менее осмысленные фрагменты, компилируя их по своему желанию, аранжировщики придумывают гармонию и партии всех инструментов, музыканты исполняют их, вокалисты поют, звукорежиссеры сводят все это вместе, да и прослушивают получившийся результат тоже живые люди. Так что до появления первого "взлома чартов" песней, полностью написанной искусственным интеллектом, нужно подождать еще лет 50, а может быть, и все 100. Хотя…