Ученые объяснили происхождение таинственных сигналов из космоса

Группа зарубежных исследователей зафиксировала в космосе самый далекий за всю историю наблюдений "быстрый радиовсплеск" (FRB). Он длился меньше миллисекунды и оказался одним из наиболее энергичных. Источник сигнала находился в настолько удаленной галактике, что ее свету для достижения Земли понадобилось восемь миллиардов лет. Рассказываем подробности и выясняем, может ли идти речь о послании от внеземных цивилизаций.



Послание с другой галактики?

Группа зарубежных исследователей в июне 2022 года зафиксировала необычный взрыв космических радиоволн. Сам "быстрый радиовсплеск" (FRB) длился менее миллисекунды. Специалисты определили, что источник сигнала находился в очень далекой галактике. Чтобы достигнуть Земли, ее свету требуется восемь миллиардов лет. Таким образом, зарегистрированная вспышка стала наиболее далекой из обнаруженных за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд по этому показателю на 50%. Также всплеск оказался одним из самых энергичных, испустив за ничтожно малое время энергию, сравнимую с суммарным излучением Солнца за 30 лет.



В астрофизике "быстрыми радиовсплесками" исследователи именуют единичные радиоимпульсы, регистрируемые радиотелескопами. Эти сигналы длятся несколько миллисекунд, и их природа пока неизвестна. Первая такая вспышка была зафиксирована в 2007 году.



Однако обнаружение взрыва космических радиоволн в отдаленной галактике не дает ученым оснований считать, что их источником являются внеземные цивилизации. Об этом рассказал научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский. По его словам, скорее всего, всплески исходят от нейтронных звезд с сильнейшими магнитными полями – магнетаров.





Илья Мереминский научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) У нас нет никаких оснований считать, что это как-то связано с внеземной жизнью. Более того, мы знаем, что такие же или очень похожие события происходят в нашей галактике <…> Такие источники радиовсплесков, судя по всему, связаны с нейтронными звездами, магнетарами. В общем-то, рассчитывать, что у магнетаров кто-то живет, я бы не стал.

Ученый отметил, что обнаружение таких вспышек на рекордном отдалении от Земли является интересным, но ожидаемым событием. По его словам, открытие радиовсплесков стало возможным в первую очередь из-за развития технологий.

"Сначала их просто находили и выяснили, что они вообще бывают. Потом научились определять их глубину, стали понимать, откуда именно они приходят. Затем стали заниматься этим все активнее и находить их все дальше и дальше. Вот сейчас удалось найти на большом расстоянии по космологическим масштабам, примерно в два раза дальше, чем удавалось это делать до сих пор", – резюмировал Мереминский.



Контакт невозможен?

Произошедший всплеск мог быть связан с эволюцией материи, то есть с процессом рождения, жизни и гибели звезд. Об этом Москве 24 рассказал академик РАН Михаил Маров.

"У звезд большой массы время существования заканчивается достаточно скандально. Оно сопровождается громадными выбросами вещества и энергии. И это регистрируется у нас на Земле нашими астрономическими средствами. Такие необычные явления могут сопровождаться очень большими выбросами энергии за сравнительно малые промежутки времени. Вот к такого рода процессам я могу отнести и тот всплеск, который зарегистрировали в 2022 году", – отметил эксперт.

По мнению Марова, сегодня вероятность того, что человечество сможет принять настоящий сигнал от внеземных цивилизаций, достаточно мала.





Михаил Маров академик РАН С учетом современных методов мы обнаружили более пяти тысяч планет. И значительная часть из них напоминает нашу Землю по массе и размеру. Некоторые находятся в так называемой "зоне обитаемости", в которой климатические условия благоприятны для зарождения жизни. Но с учетом исключительно низкой вероятности зарождения живой материи ожидать того, что на этих более или менее пригодных планетах существует жизнь, не приходится.

Вероятность того, что эта жизнь не только образуется, но и достаточно разовьется для межзвездного общения, крайне мала, добавил ученый. Но даже если допустить такой сценарий, получить сигнал от внеземной цивилизации едва ли возможно, считает Маров.

"Это предопределяется не только уязвимостью самого существования высокоразвитой технологии. Но и тем, что время жизни такого рода цивилизации, по всей вероятности, ограничено. Я иногда спрашиваю у студентов, сколько может просуществовать наша цивилизация, которую мы называем высокотехнологичной? Как правило, даже самые оптимистичные не выходят за тысячу лет", – рассказал академик.

Маров объяснил, что для установления контакта с другой цивилизацией тысяча лет является "совершенно незначительным" отрезком времени.

