Не природа, а оружие? Могло ли землетрясение в Турции быть вызвано искусственно

В турецких СМИ и соцсетях распространяются теории о том, что причиной сильнейшего землетрясения могло стать примененное США и НАТО сейсмическое оружие. Вместе с экспертом разбираемся, насколько это возможно в реальности.



Цепочка событий

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Видеоролик, снятый незадолго до землетрясения, распространился в Сети: на кадрах – один из ночных турецких городов, который озаряется таинственными вспышками в небе. Многие пользователи предположили, что это и есть эффект от применения неизвестного оружия.

Кроме того, в турецких соцсетях активно обсуждают, как в конце января активисты в Швеции сожгли Коран прямо перед посольством республики. После этого в Турции из-за угрозы терактов приостановили работу консульства шести европейских государств.

Еще одним "аргументом" стало то, что за день до землетрясения к берегам Стамбула прибыл военный корабль ВМС США USS Nitze. Многие считают, что все эти события неслучайны.

6 февраля в Турции произошли мощные землетрясения, которые затронули также территорию Сирии. В общей сложности в обеих странах погибли около 17 тысяч человек. Последствия катастрофы до сих пор устраняются. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Альянс не виноват

В мире не существует способов создать условия для настолько сильного землетрясения искусственным путем. Об этом Москве 24 рассказал доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Троян.

"Его причиной стали естественные процессы, которые связаны с движением тектонических плит. Произошло скольжение Аравийской плиты и Анатолийской, на которой находится практически вся Турция", – объяснил эксперт.

Что послужило триггером этого движения – этот вопрос сейчас выясняют ученые, продолжил профессор.





Владимир Троян доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Одна из гипотез заключается в том, что в эти дни было минимальное расстояние между Луной и Землей. Когда это происходит, могут возникнуть определенные гравитационные процессы, которые и могли стать причиной движения плит. Но это лишь триггер. Подготовка к землетрясению происходит на уровне горных пород, напряжение накапливается какое-то время. Так что никакой конспирологии здесь быть не может, это чисто природные явления.

Вспышкам, которые возникли перед землетрясением, тоже можно найти научное объяснение, отметил физик. "Это ионосферные процессы, которые происходят в верхних слоях атмосферы. Они могут возникать и без всякого землетрясения", – добавил он.

По словам профессора, многие ученые допускают тот факт, что некоторые электромагнитные процессы в ионосфере могут быть предвестниками землетрясений. Но эта связь так и не была доказана, заключил он.

