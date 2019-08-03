Эпоха химер: как искусственные гибриды будут спасать людей

Клонирование и гибридизация человека... Уверены, вы не раз в жизни задавались вопросами, возможно ли это и чем это может закончиться. Наш обозреватель Николай Гринько решил рассказать о последних работах ученых, а заодно и обсудить плюсы и минусы таких экспериментов.

Древние греки прекрасно знали, что такое химера: это такой мифический персонаж – коза с львиной головой и змеиным хвостом. Ну или лев с телом козы, но обязательно с хвостом змеи. Современные биологи тоже активно пользуются этим термином, называя химерами генетически неоднородные организмы, проще говоря – гибриды. И ничего сверхнеобычного здесь нет: например, побег яблони, который садовод привил к груше – это тоже химера. Да и животный мир не исключение: мулов тоже можно считать химерами, поскольку они являются потомками разных видов (ослов и лошадей), причем у их родителей вообще разное количество хромосом, что не мешает появлению на свет потомства.

Кроме естественных гибридов, встречающихся в природе, существуют и искусственные, выведением которых ученые занимаются в лабораториях. Животных скрещивают для получения видов с новыми свойствами, для испытания различных препаратов и так далее. Чаще всего гибридизация происходит в пределах одного вида, чуть реже встречается межвидовая, и уж совсем редко биологи экспериментируют с эмбрионами животных и человека. Однако совсем скоро этим начнут заниматься японские ученые. Они даже получили на это соответствующее разрешение, рассказали о своих планах журналистам, а информационные сайты тут же рассыпали на главных страницах жирные заголовки: "УЧЕНЫЕ СКРЕСТИЛИ ЧЕЛОВЕКА И СВИНЬЮ!" На самом деле все, разумеется, совсем не так.

Начнем с того, что до недавнего времени в научном сообществе существовал официальный запрет на клонирование и гибридизацию человека. Однако можно вспомнить, что даже к искусственному оплодотворению долго относились настороженно, и только с появлением первого младенца "из пробирки" технология обрела официальный статус. Наука не может развиваться без экспериментов, и поэтому в марте 2019 года профессор Института медицинских наук при Токийском университете Хиромицу Накаучи получил разрешение на серию опытов. Ни о каком скрещивании человека и животного речи, разумеется, не идет. Накаучи разработал методику выращивания человеческих клеток в эмбрионах мышей или крыс.

Надо понимать, что внешний вид таких эмбрионов не изменится – просто внутри них будет существовать, расти и делиться некоторое количество клеток Homo sapiens. И дожидаться рождения гибридного потомства исследователи тоже не собираются: на данном этапе эксперимент предусматривает изучение только двухнедельных зародышей. В случае удачи Накагучи подаст следующую заявку, чтобы получить разрешение на опыты с 70-дневными эмбрионами свиньи.

Ближайшая задача эксперимента – попытаться модифицировать внутренние органы мышей, вводя в них человеческий генетический материал. В идеале ученые хотели бы научиться выращивать внутри животных органы, которые затем можно будет пересаживать человеку. Так биологи пытаются решить этические, медицинские и многие другие проблемы пересадки донорских органов.

А вот с этого места давайте подробнее. Понятное дело, что трансплантация – невероятно сложный процесс не только с чисто технической, но и с моральной точки зрения. Начнем с привычной пересадки – от человека к человеку. Если донором является живой доброволец, то медицина оказывается перед противоречием между моральными принципами: с одной стороны, "не навреди", с другой – "твори благо". То есть пересадка органа (например, почки) – это спасение жизни одного человека, но здоровью донора причиняется значительный вред. По сути до пересадки у нас есть только один очень больной человек, а после операции мы получаем двоих – поскольку им обоим придется лечиться до конца жизни.

Но даже если орган берется у донора, скажем так, прекратившего функционирование, противоречий меньше не становится: появляются проблемы констатации смерти человека, добровольности волеизъявления, даже религиозные. Казалось бы, использование стволовых клеток может решить многие проблемы – органы можно было бы выращивать "про запас" и использовать при необходимости. Но беда в том, что в большинстве случаев стволовые клетки берут из человеческих эмбрионов (это проще и надежнее), а ведь это тоже наносит непоправимый ущерб здоровью человека, пусть еще и не родившегося. А в случае выращивания человеческих органов в эмбрионах животных – страдают животные.

В общем, даже в таком благом деле, как спасение жизни и здоровья людей, постоянно возникают противоречия и этические конфликты. Вернемся к экспериментам японских ученых. Совершенно ясно, что рано или поздно эмбрионам с "заселенными" человеческими клетками будет позволено родиться: полноценная почка или печень, пригодные для пересадки, просто не поместятся в таком крохотном организме. Некоторые эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, что человеческие клетки смогут не просто формировать нужный орган, но и повлияют на развитие мозга и центральной нервной системы. Проще говоря, они опасаются, что родившиеся существа будут самыми настоящими химерами, способными размышлять, испытывать эмоции и так далее.

Ученые боятся, что химеры будут личностями. А это приведет нас к еще более глобальным противоречиям и проблемам. Будем надеяться, что биологи все-таки найдут какое-то решение.

Хотя...