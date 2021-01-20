Эксперты объяснили рекордную смертность от коронавируса в мире

За минувшую неделю в мире зафиксирована рекордная смертность от коронавируса. Такую статистику привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Разбираемся, в чем причина подобного всплеска и как ситуация может развиваться дальше.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Все выше

По данным ВОЗ, с 11 по 17 января на планете от COVID-19 скончались 93 882 человека. С начала пандемии эта цифра стала самой высокой. По сравнению с показателями с 4 по 10 января, рост составил девять процентов.

Всего в мире с 11 по 17 января коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек. Рост заболеваемости ВОЗ фиксирует в Восточном Средиземноморье, Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. Снижение числа инфицированных наблюдается в Европе, Юго-Восточной Азии, а также в Америке. Сюда относится и Россия, где такая тенденция прослеживается в течение последних 20 дней.

Тем не менее ВОЗ призывает мир готовиться к худшим сценариям. Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан ранее предупредил, что существует угроза 100 тысяч смертей от коронавируса в неделю.





Майкл Райан директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Более 47% смертей суммарно дают Северная и Южная Америка. Их число продолжает увеличиваться. В Европе замечена стабилизация смертности.

Райан подчеркнул, что в разных регионах эпидемиологическая обстановка сейчас отличается. Бьет тревогу и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, мир столкнулся с риском неравного распределения вакцин от коронавируса. Гебрейесус подчеркнул, что свыше 39 миллионов доз препаратов есть не менее чем в 49 странах с высокими доходами, однако одна из бедных стран располагает всего 25 дозами.

В России массовая вакцинация стартовала 18 января по поручению Владимира Путина. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца месяца в гражданский оборот поступит порядка 2,1 миллиона доз. Она подчеркнула, что у России есть все необходимые ресурсы для бесплатной вакцинации населения вне зависимости от уровня популяционного иммунитета. Сегодня россияне могут привиться вакциной "Спутник V", чуть позднее в оборот войдет и "ЭпиВакКорона".

При этом в Минздрав РФ также поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины. Ее разработал Центр имени Чумакова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вопрос о государственной регистрации решится после экспертизы всей документации.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Объединить усилия

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 отметил, что количество смертей от коронавируса всегда связано с неадекватностью лечения.



"К примеру, у нас я вижу недостаток, что лечение начинается поздно. Фактически первые дни, самые важные для прогноза по инфекциям, люди проводят в сомнениях, то ли лечиться, то ли нет, вирус это или нет. Тем самым они откладывают начало более-менее приемлемого лечения. Есть проблемы с анализами, длительностью их исполнения. Все это в совокупности можно охарактеризовать как недостаточно адекватное лечение, особенно на ранних стадиях. Думаю, примерно такая же ситуация и в других странах", – отметил Жемчугов.

Прогноз ВОЗ о возможных 100 тысячах смертей от COVID-19 в мире основан на анализе состояния систем здравоохранения в конкретных странах, считает эксперт.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук Невозможно сравнивать систему здравоохранения африканских стран и, например, Германии. Если у немцев растет количество погибших и они боятся роста смертности, то в государствах, где здравоохранение практически отсутствует, конечно, будет заведомо высокая летальность.

На динамику смертности от коронавируса влияет и состояние иммунной системы человека в конкретной стране, продолжает Жемчугов. В первую очередь это зависит от культуры и возможностей питания, а значит, и получения организмом полезных витаминов. Такой фактор в том числе складывается в общую способность населения противостоять вирусам и бактериям, подчеркнул врач-иммунолог.



Жемчугов отметил, что, пока коронавирусом не переболеет в любой форме 70% населения планеты, процесс распространения вируса не остановится. Вакцина от COVID-19 должна быть доступна всем вне зависимости от уровня жизни, для вируса границ нет.

Для решения этого вопроса ВОЗ должна предпринимать более активные и конкретные шаги, считает эксперт. К примеру, создать специальный фонд под управлением главы организации Гебрейесуса, который закупал бы и распределял вакцины вне политических предпочтений, с учетом уровня летальности и с прогнозируемым уровнем заболеваемости в конкретной стране.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что на сегодняшний день темпы вакцинации не успевают за ростом заболеваемости коронавирусом.





Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог К сожалению, вакцина во многих странах до сих пор недоступна. В ВОЗ говорили о том, что в мире наблюдается гуманитарная деградация из-за того, что богатые страны не собираются делиться вакциной с бедными государствами, а тем более поставлять ее туда бесплатно, пока не привьют свое население. Поэтому вакцинация пока особой роли не играет с точки зрения помощи другим странам, особенно странам с большим количеством бедного населения, не имеющего доступа к качественной медицинской помощи.

Эксперт считает, что прогнозы ВОЗ по недельной смертности от COVID-19 оправданны. Более того, по словам специалиста, этот показатель может и перешагнуть отметку в 100 тысяч человек.

"Но здесь надо смотреть динамику заболеваемости по каждой отдельно взятой стране или региону", – уточнил собеседник Москвы 24.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день не видит факторов, способных снизить общемировую смертность от коронавируса. Особенно это касается слаборазвитых регионов, где локальная эпидемия протекает естественным путем: с подъемом волны заболеваемости, выходом на плато и последующим самостоятельным снижением количества инфицированных.

Будут ли богатые страны предоставлять помощь таким государствам, ответить затруднительно, подытожил врач.