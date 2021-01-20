Представитель ВОЗ заявила, что будет прививаться от COVID-19 в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что планирует сделать прививку от коронавируса в России.
"Да, конечно, я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно. Да (в России. – Прим. ред.)", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.
Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Заммэра подчеркнула, что москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19, что, по ее словам, очень удобно. Она добавила, что при этом все санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются.
Кроме того, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город". Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.
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