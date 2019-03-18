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Общество

18 марта, 18:04

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Почему ученые сочли опасными лекарства от высокого давления

Опасный эффект: почему лекарства от высокого давления попали под подозрение
медицина общество

Европейское общество кардиологов выяснило, что использование ряда препаратов, применяемых при высоком давлении и стенокардии, может вызывать внезапную остановку сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. В феврале Росздравнадзор уже изъял из продажи два препарата, которые могут навредить нормальной работе сердца, – "Эреспал" и "Эпистат". Разбираемся, может ли ждать лекарства, содержащие нифедипин, аналогичная судьба.

Фото: depositphotos/kubais

Опасные препараты

Западные исследователи выяснили, что высокие дозы лекарства с веществом нифедипин, применяющиеся для лечения высокого давления и стенокардии, могут влиять на работу сердца вплоть до его остановки.

Вещество нифедипин относят к блокаторам кальциевых каналов. Это означает, что каналы в стенке клетки, по которым внутрь попадает кальций, перекрываются.Торможение поступления и накопления ионов кальция предотвращает истощение энергетических резервов миокарда и обеспечивает защитное действие на сердечную мышцу.

Благодаря расширению сердечных артерий улучшается поступление крови к миокарду, а увеличенный просвет отдаленных артерий обеспечивает снижение давления. Благодаря этому сосудистые стенки расслабляются, просвет вен и артерий увеличивается, частота сокращений миокарда снижается. В России препарат назначается врачом и отпускается по рецепту.

При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, которые применяются для лечения таких же симптомов, подобного побочного эффекта выявлено не было. Однако специалисты Европейского общества кардиологов добавляют, что для начала эти результаты должны быть проверены другими исследованиями, прежде чем врачи и пациенты предпримут меры.

В прошлом месяце назначаемый при бронхите препарат "Эпистат" был изъят из обращения в России, так как входящий в состав лекарства фенспирид вызывает нарушения сердечного ритма. Письмо о необходимости убрать из аптек все серии препаратов "Эпистат" направило представительство венгерской компании Gedeon Richter.

Чуть ранее из российских аптек начали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал", которое также содержит фенспирид. Лекарственное средство применялось тоже при осиплости голоса, першении в горле и инфекционных заболеваниях дыхательных путей. Медики установили, что после приема препарата рисунок ЭКГ становится неравномерным и волнообразным. Таким образом, лекарство увеличивает риск нарушения сердечного ритма в форме полиморфной тахикардии и возникновения состояний, несовместимых с жизнью. Первыми тревогу забили во Франции, где есть заводы по производству данного лекарства.

Не стоит паниковать?

Член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин рассказал порталу Москва 24, что препараты с веществом нифедипин массово не назначаются пациентам. По его словам, они используется только для пациентов с очень высоким уровнем давления, которым не подошли другие препараты.

"В данном случае исследователи говорят, во-первых, о том, что эффект роста риска внезапной смерти наблюдается только при дозе нифедипина выше 60 миллиграммов, это большая доза, меньшая доза не вызывает такого эффекта. Во-вторых, они сами говорят о том, что их результаты должны быть проверены в других исследованиях, поэтому мы не должны менять срочно тактику лечения наших пациентов", – отметил врач.

Ашихмин пояснил, что больным, которые применяют лекарства с нифедипином, не стоит паниковать и лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

"У нас в кардиологии немало препаратов, которые могут привести к смертельным осложнениям, например, антиаритмики, которые очень часто неоправданно применяются, и никто их не исключает", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Иногда это единственное средство, чтобы удержать артериальное давление или предотвратить аритмию. Не все препараты на 100 процентов безопасны. Я не думаю, что препараты с нифедипином изымут из продажи.
Ярослав Ашихмин
член Европейского общества кардиологов

В свою очередь, фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк уверен, что если вероятность смертельного исхода от применения будет очень высокой, то препараты могут и изъять из продажи.

"Недаром в инструкции есть такой пункт, как побочные действия. Соответственно, они могут быть сильнее или менее выражены, все зависит от того, какие последствия установили от применения данного препарата и в каких концентрациях. Если вероятность будет умеренная, то будут написаны предостережения, а также прописаны другие дозы. Либо данный препарат будет применяться с осторожностью", – пояснил он.

По его словам, для того, чтобы запретить продавать препарат, нужны будут "четкие доказательства и статистические данные, что последствия возникли из-за применения этого препарата".

Если вред будет доказан, то его будут отзывать.
Сергей Шуляк
фарманалитик

Союз "Национальная фармацевтическая палата" предложил наказывать фармацевтов за навязывание лекарств. Авторы идеи уверены, что аптеки в 60 процентах случаев навязывают покупателям препараты, с производителями которых они подписали маркетинговые договоры. В качестве наказания предлагается отстранять от работы фармацевтов-нарушителей на срок до полугода.

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Федотов Анатолий

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