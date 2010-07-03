Ученые рассказали об опасности лекарств от высокого давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Использование некоторых препаратов для лечения высокого давления и стенокардии может привести к остановке сердца. К такому выводу пришло Европейское общество кардиологов, сообщает News.ru.

Медики отмечают, что опасность представляют таблетки, содержащие нифедипин. При этом препараты, содержащие дигидропиридин и амлодипин, не имеют подобных рисков.

Ранее считалось, что все вещества одинаково безопасны, и применение того или иного лекарства отдавалось на откуп врачу.

Российские ученые разработали препарат, способный восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Препарат модифицирует часть нервных клеток, не вмешиваясь в их ядро.