Ученые создали препарат для лечения травм спинного мозга

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Российские ученые разработали препарат на основе двух генов, способный восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Разработка способна защитить нейроны от гибели, а также стимулировать рост новых нервных волокон и кровеносных сосудов, пишут "Известия".

По словам руководителя лаборатории генных и клеточных технологий института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, при приеме препарата не происходит изменений в ДНК. Он отметил, что препарат модифицирует часть нервных клеток, не вмешиваясь в их ядро.

Эксперименты, которые проводили на крысах, показали, что через несколько месяцев после начала лечения животные смогли передвигаться на конечностях, которые были парализованы ранее.

Ранее сообщалось, что исследователи из России и США поставили на ноги парализованного мужчину, который был прикован к инвалидному креслу. Специалисты использовали электростимулятор.