Ученые создали препарат для лечения травм спинного мозга

Российские ученые разработали препарат на основе двух генов, способный восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Разработка способна защитить нейроны от гибели, а также стимулировать рост новых нервных волокон и кровеносных сосудов, пишут "Известия".
По словам руководителя лаборатории генных и клеточных технологий института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, при приеме препарата не происходит изменений в ДНК. Он отметил, что препарат модифицирует часть нервных клеток, не вмешиваясь в их ядро.
Эксперименты, которые проводили на крысах, показали, что через несколько месяцев после начала лечения животные смогли передвигаться на конечностях, которые были парализованы ранее.
Ранее сообщалось, что исследователи из России и США поставили на ноги парализованного мужчину, который был прикован к инвалидному креслу. Специалисты использовали электростимулятор.
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