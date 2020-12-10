Москвичи, испытавшие на себе вакцину от коронавируса, рассказали о самочувствии

Вакцинация в Москве началась 5 декабря, и только за первые 2 дня после старта привились от коронавируса уже порядка 2 тысяч человек. Всего в столице в перспективе планируется привить порядка 6–7 миллионов горожан. Жители Москвы и области, одними из первых испытавшие вакцину на себе, рассказали, почему решились на этот шаг, как проходила процедура и как они чувствуют себя сейчас.

70 поликлиник открыты для вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась 4 декабря. Записаться на прививку можно в один из 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник в любой день недели с 08:00 до 20:00. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Сначала необходимо записаться на первую инъекцию, и через 21 день будет назначена вторая инъекция.

Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике. Горожане старше 60 лет, а также беременные и кормящие женщины прививку сделать не смогут. Кроме того, у вакцинируемых не должно быть некоторых хронических заболеваний и симптомов ОРВИ за 2 недели до вакцинации.





Анастасия Ракова заммэра столицы по вопросам социального развития В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинских организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб.

В поликлинике при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. Список категорий для записи на прививку постепенно будет расширен. В будущем вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы.

"Все негативные симптомы прошли"

Екатерина Бутова. Фото: предоставлено героиней материала

Жительница столицы Екатерина Бутова, работающая преподавателем по классу фортепиано, рассказала Москве 24, что очень ждала, когда появится вакцина, и сделала прививку уже 7 декабря. "Записалась на mos.ru, приехала в поликлинику к назначенному времени. Прошла осмотр у врача: мне измерили температуру (36,8), спросили по поводу хронических заболеваний и аллергии на лекарства. Далее попросили заполнить согласие на прививку", – рассказала Екатерина.

После чего женщине пришлось подождать еще час. Администратор объяснила, что упаковка вакцины рассчитана на 5 человек (5 флаконов), ее надо размораживать и делать сразу пятерым. "Когда нас стало трое, меня позвали в кабинет. При мне были распакованы 2 шприца и флакон. Одним шприцем медсестра набирала вакцину, другим вкалывала", – сообщила Екатерина.





Екатерина Бутова Сам укол болезненный, потом остался небольшой синяк, болело место укола. В целом все организовано хорошо: врачи и медсестры доброжелательны, все объясняют, на любые вопросы отвечают, все полностью добровольно.

После прививки Екатерина поехала домой. Через два часа у нее появилось ощущение жара на лице. Женщина измерила температуру, но показатель был невысокий (36,9). Ей пришлось отпроситься с онлайн-работы и немного поспать. "К ночи ощущение жара возросло, добавилась тревожность и хотелось плакать. Я 3 раза мерила температуру ртутным градусником, и он все время показывал 36,9. Заснуть не могла очень долго", – вспоминает Екатерина.

Однако уже на утро все негативные симптомы прошли. "Утром встала хорошо, отвела ребенка в детский сад. И в целом весь день 8 декабря чувствовала себя хорошо. Сегодня, 9 декабря, тоже все хорошо", – отметила женщина.





Екатерина Бутова Я обязательно пойду на второй этап прививки, иначе какой в этом смысл... Приняла решение сама, потому что боюсь заболеть. Если в период с апреля по май из моих "ближайших" знакомых болел только Лев Лещенко, то сейчас круг очень сузился, болеют друзья, коллеги.

Екатерина рассказала, что ее муж участвовал в испытаниях вакцины в октябре – ноябре, поэтому ей было уже не так страшно пойти на этот шаг. Хотя ее родственники отнеслись с боязнью и непониманием. "Пытались даже отговорить, но я сказала, что боюсь заболеть без вакцины. И это правда. После меня пока никто из родственников не захотел вакцинироваться. Но я не агитирую. Это личное дело каждого", – подчеркнула Екатерина.

"Хочется иметь возможность не болеть"

Одним из первых, кто опробовал на себе вакцину от коронавируса в Подмосковье, стал инженер Тимур Ермешев. "Это было спонтанное решение. Вечером читал новости, зашел в Instagram районной больницы, уже на утро следующего дня (6 декабря) я поехал в больницу", – рассказал Тимур в диалоге с Москвой 24.





Тимур Ермешев Первый вопрос был: "Почему я решился делать вакцину?" Я объяснил, что это был спонтанный выбор. Ну, как сказать… жить хочется. Статистика не очень хорошая и по миру, и по России, поэтому хочется иметь возможность не болеть коронавирусной инфекцией.

В качестве терапевта вакцинируемых принимал заведующий поликлиникой. В то утро Тимур был первым, после него пришли еще 4 человека. "Одну девушку развернули, у нее была немного повышенная температура. Но тут же пришла еще одна девушка, поэтому набралось 5 человек, ждать практически не пришлось, – говорит Тимур. – Когда пришел, меня спросили, сдавал ли я тест на антитела? Я сказал, что нет. Хотя многие приходили с готовым тестом. Но в поликлинике оказались экспресс-тесты".

После того как мужчина прошел экспресс-тест на антитела, медики убедились, что набралось 5 человек с отсутствием противопоказаний и отрицательным тестом на антитела, начали размораживать вакцину. Это заняло полчаса. После вакцинации Тимуру выдали справку с указанием наименования вакцины, даты ее производства и номера.





Тимур Ермешев Сделали укол в плечо, осталась только маленькая точка, никаких раздражений не было. Сказали сутки не мыть место прививки, я и не мыл. Ухудшений никаких не было, настроение не падало. Я на себе не ощутил никаких побочных эффектов. Только на второй день болело место укола при касании, но это прошло на третий день.

Дневник самонаблюдения. Скриншот сайта gosuslugi.ru

После прививки Тимур ежедневно измеряет температуру утром и вечером, а также заполняет дневник самонаблюдения после вакцинации. Там необходимо ответить на несколько простых вопросов относительно самочувствия, уровня температуры, выезда за границу и контакта с ковид-пациентами.

Мужчина отмечает, что пока желающих сделать вакцину от коронавируса не так много, одной из причин является то, что люди просто не знают о ее доступности.





Тимур Ермешев Я когда пост выложил, мне друзья стали звонить и спрашивать, как это проходило, что произошло, как я попал?

Для того чтобы оценить эффективность вакцины, мужчина планирует сделать тест на антитела через некоторое время после первой прививки и после второй и сравнить, как изменилось количество антител в организме. Рекомендация главы Роспотребнадзора о воздержании от алкоголя за 2 недели до и 42 дня после вакцинации Тимура не беспокоит, спиртное он не употребляет на протяжении уже более двух лет.

Ранее россияне, которые привились препаратом "Спутник V" рассказали об уровне антител после вакцинации. Результаты оказались различными.