В столице планируют привить от коронавируса до 7 млн человек – Собянин

08:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы намерены в перспективе вакцинировать от коронавирусной инфекции 6–7 миллионов человек, заявил Сергей Собянин.
"Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6–7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи – доставку, хранение", – рассказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.
При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, до конца 2020 года планируется открыть 170 центров вакцинации от COVID-19.
"Это наш город": в Москве началась запись на прививку от коронавируса
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