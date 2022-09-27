В ГД прокомментировали решение не отправлять российский фильм на "Оскар"

Президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать фильм от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В Российском оскаровском комитете такое решение назвали неправомерным. В Госдуме же поддерживают отказ от участия в премии. Разбираемся, почему киноакадемики пошли на такой шаг и стоит ли бороться за "Оскар" в нынешних политических условиях.
Советоваться не стали
В официальном сообщении не указано, по каким причинам президиум Киноакадемии решил не отправлять фильм на "Оскар". В ответ на это председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай покинул свою должность. Он направил другим членам комиссии письмо, в котором сказано, что руководство Киноакадемии пошло на такие меры в одностороннем порядке.
"Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно", – сказано в письме.
Решение Чухрая поддержал другой член комитета, режиссер Николай Досталь. Он также заявил о выходе из состава комиссии. Тем же образом поступили еще несколько ее членов, но их имена не озвучиваются. Режиссер Алексей Учитель заявил ТАСС, что пока остается в комитете: он призвал немедленно собраться вместе с президиумом Киноакадемии и принять окончательное решение.
"Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично", – заявил режиссер.
Он убежден, что Россия должна отправить свою картину на "Оскар". Так мы покажем, что наше кино существует, подчеркнул Учитель. В противном случае индустрию в стране может увести в неизвестность, добавил режиссер.
В лонг-лист претендентов на "Оскар" в этом году входили 122 российских фильма. Впоследствии из них должны были выбрать одну картину, которая и представила бы Россию на премии.
Следующая церемония "Оскара" станет 95-й по счету. Она запланирована на 12 марта 2023 года.
Шансы бы были?
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Москвой 24 поддержала решение Киноакадемии РФ не отправлять в этом году фильм на "Оскар". Одна из причин этого кроется в политизированности самой премии, сказала она.
"Американская киноакадемия выработала некие правила не в парадигме искусства. Она теперь дает призы не за творчество, не за высокие моральные качества в произведении. А если там есть ЛГБТ, меньшинства", – объяснила Драпеко.
Вторая причина кроется в политизации американского и европейского общества. В таких условиях приходится сомневаться в объективности их оценки российских фильмов, отметила депутат. В то же время Драпеко подчеркнула, что "Оскар" мог бы стать площадкой, на которой через кино наши авторы могли бы бороться за национальные ценности. Однако в нынешней ситуации российские фильмы просто не будут там оценены и показаны, обратила внимание парламентарий.
Во времена СССР соискателей премии от Союза выбирали сами организаторы "Оскара", рассказал Москве 24 киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев. В наше время при таком подходе у российского фильма было бы больше шансов там победить, уверен он.
Эксперт отметил, что и другим странам не следует выдвигать на премию свои фильмы – их отбором должны заниматься сами американцы. Советский опыт показывает, что при таком подходе отечественные картины попадали в номинацию на "Оскар" довольно часто – как минимум больше 10 раз, заключил Кудрявцев.
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