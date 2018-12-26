7 новогодних кинопремьер от лучшей к худшей

Новогодняя битва в кино – уже устоявшийся термин прокатчиков для описания того безумия, которое творится в российских кинотеатрах в каникулярные новогодние недели. В эти дни выпускают самые дорогие фильмы, чтобы привлечь в кино всю страну, а против них – самые маленькие и незаметные, чтобы занять и нонконформистов тоже. В нашем списке – фильмы, которые выйдут на каникулах, отсортированные по принципу: чем раньше фильм идет в списке, тем предпочтительнее его глянуть.

1. "Унесенные призраками"





Видео: YouTube/Pioner Cinema

Конечно, не могло выйти в новогодние праздники ничего сильнее шедевра Хаяо Миядзаки 2001 года, который выпустили в невиданно широкий повторный прокат. Родителей девочки похищают призраки, а самой ей приходится работать в сверхъестественных купальнях под руководством ведьмы Юбабы. Словами это, впрочем, не передать: "Унесенные призраками" и трогательны, и инфернально пугают, и восхитительно выглядят. Классика.

С 27 декабря

2. "Мэри Поппинс возвращается"





Видео: YouTube/Disney Россия

Disney в кои-то веки выпускает ремейк, который не просто эксплуатирует находки оригинала, а преобразует их в нечто новое. В данном случае перед нами ренессанс жанра классического американского мюзикла, к которому, собственно, принадлежал и фильм "Мэри Поппинс" 1964 года выпуска. Идеальные песни, восхитительные танцевальные номера (среди них – чечетка, разумеется), а кроме того, чрезвычайно обаятельные герои. Традиционные чудеса, которые приносит с собой няня-волшебница Мэри Поппинс (Эмили Блант), раскрашивают серые будни персонажей, живущих в Лондоне во времена Великой депрессии и с трудом сводящих концы с концами. Главный злодей, аристократичный банкир (Колин Ферт), хочет отобрать жилье у постаревшей Джейн и овдовевшего Майкла, которые в оригинальной книжке были просто детьми. Но и для них, а также для отпрысков Майкла у Мэри найдутся красочные иллюзии хорошей жизни. Это, видимо, единственный фильм в эти праздники, который оставит хоть какое-то благостное ощущение: после него хочется дальше жить, танцевать и петь.

С 3 января

3. "Любовь и прочий зоопарк"





Видео: YouTube/ПРОвзгляд

Темная лошадка новогодней гонки, французский ромком, который пойдет на небольшом количестве экранов. Казалось бы, чего от него ждать? Авторы словно заранее собирались отвечать на такой вопрос. Выяснилось: чего бы вы ни ждали, все будет вообще не так.

Во-первых, это совершенно не романтическая комедия в привычном понимании. Да, это смешно, но не плоско, как это обычно бывает, и про любовь, но сходу и не скажешь, что именно про нее. Главный герой нанимает в электричке симпатичную девушку за 50 евро в день, чтобы она изображала его подругу во время визита к родне (никакого интима, как подразумевается изначально). Родня, как выясняется, обитает в зоопарке, в смысле, работает в нем: полусумасшедший папа, который лечит экзему голый в гигантском аквариуме при помощи стаи рыб; сестра, живущая в окрестных лесах, которая рядится в медвежью шубу и, кажется, имеет инцестуальные чувства к протагонисту, и так далее. Чем дальше, тем больше мы погружаемся в волшебный и пугающий мир, где грань между осмысленным, человеческим и природным, то есть животным, стирается окончательно. Восхитительное кино, жаль, не вовремя выходит: если бы чуть попозже или чуть пораньше, то нашлось бы время о нем серьезно поговорить.

С 27 декабря

4. "Т-34"





Видео: YouTube/Central Partnership

Скажем прямо, военная драма о танковом экипаже – не очень сезонный фильм, и, кстати, действие почти всего фильма происходит летом, хоть и начинается зимой. Но если посмотреть на весь список премьер, то обнаружится, что они все не очень про зиму, Рождество и Новый Год. Единственные – это "Елки последние" и "Снежная Королева: Зазеркалье", и про эти картины ничего дополнительно пояснять, наверное, не нужно.

С другой стороны, "Т-34" можно легко аккредитовать как участника новогодней битвы на правах крупнобюджетного блокбастера, который сработает хорошо в прокате, когда бы он ни вышел. Память о Великой Отечественной осмысляется нынче по-разному, и кроме державной патетики есть вот такой метод. "Т-34" – о войне, но без надрыва, это в первую очередь развлекательный, а не утруждающий фильм. В качестве мотиватора для главного героя Ивушкина (Александр Петров), командира танка, в самом начале войны попавшего в плен, вместо патриотического пафоса выбран азарт. Фактически это одновременно и военная драма, и спортивный фильм вроде "Движения вверх", только вместо баскетбола взят эдакий танковый биатлон: все много маневрируют, чертыхаются, стреляют в последнюю секунду. В общем, довольно увлекательно, хотя вызывает некоторые вопросы.

С 1 января

5. "Три богатыря и Наследница престола"





Видео: YouTube/Три богатыря

В осточертевшую анимационную детскую серию продюсера Сергея Сельянова (кроме "Богатырей", занимался также "Братом") вернулся постановщик Константин Бронзит, двукратный номинант на "Оскар", замечательный аниматор, автор почти гениального короткого метра "Мы не можем жить без космоса", подытоживший собой весь советский менталитет. Ранее он снял полнометражный фильм "Алеша Попович и Тугарин Змей", с которого началась вся франшиза, и это было замечательное кино.

Спустя годы богатырей стало три, вокруг них – два десятка второстепенных героев из разных частей, они бесконечно общаются, сложно повязаны друг на друге. Сюжет, если кому интересно, крутится вокруг наследования права на престол в Киевском царстве и дворцовых интриг по этому поводу. Здесь вообще как-то многовато суеты для хронометража в час-двадцать. Пусть это и совсем не худший мультфильм в серии (даже больше того, лучший со времен того же "Алеши Поповича"), но он все же напоминает трилогию приквелов "Звездных войн", которую долго и мучительно снимал Джордж Лукас, где герои, никуда не торопясь, бесконечно разбирались с бюрократическими деталями сложноустроенной киновселенной. Только в "Богатырях" никаких деталей нет, и герои здесь просто все время куда-то идут и что-то шутят, а ощущение осмысленности происходящего тем временем понемногу утекает из головы. Но проблема совершенно не в Бронзите, он и вправду остроумен, его монтажные находки удивляют, визуальный юмор свеж. Но место ему, конечно, в прогрессивном коротком метре: пусть побольше снимает своего и выигрывает заслуженные "Оскары", а не тратит зря время.

С 27 декабря

6. "Елки последние"





Видео: YouTube/СТС

Рассказывать что-то про новые "Елки" – в целом бессмысленное занятие, пусть даже эта часть, как декларирует продюсер франшизы Тимур Бекмамбетов, завершает серию беспричинно радостных предновогодних картин на потребу толпе. Но для ценителей серии нужно прояснить пару деталей.

Это действительно последние "Елки", а до этого, напомним, были "новые". Именно в прошлой части, чтобы спасти вязнущую в самоповторах серию, был призван Жора Крыжовников, который в прошлой части действительно наделал немало новаторства по меркам весьма консервативных "Елок". Во втором же фильме все вернулось на круги своя: все герои вновь бесконечно долго разбираются в своих примитивных любовных, семейных и дружеских отношениях, чтобы в конце наконец сесть за столы и поесть оливье. В последний раз неловко изобразят друзей Иван Ургант и Сергей Светлаков, в последний раз ничего не значащие новые персонажи воссоединятся, помирятся, поцелуются, загадают желание под звон курантов. Хочется только пожелать, следуя их примеру, в последние минуты уходящего года (а может, даже глядя в телевизор с курантами, для усиления эффекта), что последние "Елки" не станут первыми в какой-нибудь будущей обновленной серии.

С 27 декабря

Вне конкурса: "Жил-был Дэдпул"





Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Формально это большая премьера, новый фильм о хитовом антигерое-сквернослове, но, вот незадача, на самом деле это не новый фильм. Студия Fox из жажды наживы (больше никак оправдать подобное поведение нельзя) освоила для себя жанр монтажного кино, которое обычно делают только серьезные документалисты. Например, Сергей Лозница привозил на Венецианский фестиваль в этом году фильм "Процесс", состоящий из переделанной, "перерезанной" советской картиной "13 дней" (1930). "Жил-был Дэдпул" примерно такой же: это на самом деле "Дэдпул 2", но с вырезанными жестокими сценами, чтобы получить новый возрастной рейтинг (теперь киносеансы могут посетить и дети), а также дополненный подснятыми сценами. Говорят, вследствие этих фокусов сюжет фильма изменился, и теперь это рождественское кино со всеми вытекающими: можно предположить, что это на самом деле традиционная для серии ирония над старыми добрыми праздничными канонами. Впрочем, данный фильм мы все равно уже видели (если не видели – то и не надо), а значит – идти на такое переупакованное кино – себя не уважать.

С 3 января

Егор Беликов