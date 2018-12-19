Лучшие фильмы Миядзаки: посмотрите перед тем, как пойти на "Унесенных призраками"

В повторный прокат в России выходит мультфильм "Унесенные призраками", лауреат главного приза Берлинского фестиваля в 2002 году и Оскара в 2003-м. Составили топ работ японского режиссера-аниматора, которые стоит посмотреть или освежить в памяти до того, как вы решитесь увидеть одну из главных работ студии Ghibli на большом экране.

Фото: кадр из мультфильма "Унесенные призраками"; режиссер – Хаяо Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Когда-то Миядзаки задумывал "Унесенные призраками" для очень конкретных зрителей, как он сам говорит, для девочек возраста 10-11 лет или около того. За 16 лет, прошедших со дня премьеры, целевая аудитория выросла во взрослых женщин и мужчин, и, очевидно, история попадания совсем юной героини Тихиро в колдовской мир теперь имеет для них совершенно иной смысл. Конечно, это еще и путь туда, откуда уже не вернуться, – в старость. Тихиро не просто попадает в мир ведьм, призраков и духов, она переносится из конкретного времени в безвременье, откуда нет возврата. И даже когда в финале главная героиня попадает в родную Японию и возвращает память родителям, все пережитое остается ей "в подарок" в виде воспоминаний, на это Миядзаки намекает во вроде бы светлой, но, на самом деле, весьма тягостной концовке.

Видео: YouTube/Pioner Cinema

Миядзаки не связывает мультфильмы в одну вселенную, но все же можно обнаружить некоторые взаимоотношения его крайне разнообразных и самобытных миров. Вот какие фильмы хорошо бы посмотреть/пересмотреть перед походом на "Унесенных призраками" в кино.

"Наш сосед Тоторо"

Фото: кадр из мультфильма "Наш сосед Тоторо"; режиссер – Хаяо Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Милейшего "Тоторо" можно пересматривать приблизительно с любой периодичностью, но конкретно в контексте "Призраков" можно заметить небольшое сходство этих фильмов. Да, вновь главная героиня встречается с чем-то потусторонним, но это всего лишь добрейший гигант Тоторо с чеширской улыбкой. Но дело не только в сюжете: в обеих этих картинах есть одинаковые персонажи, правда, заметить их не так-то просто.

В купальнях, где работает Тихиро в "Унесенных призраками", есть живые угольки, по-японски они называются сусуватари. Но эти веселые мелкие существа появляются под другим названием (маккуро куросукэ, "черные чернушки", да, вот так тавтологично) и в "Тоторо".

"Небесный замок Лапута"

Фото: кадр из мультфильма "Небесный замок Лапута"; режиссер – Хаяо Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Если "Унесенных призраками" Миядзаки задумывал как мультфильм для 11-летних девочек, то "Лапута" – конечно, для мальчиков примерно того же возраста. Там все не так душераздирающе, зато безумно увлекательно: наполненный немыслимыми сокровищами и грозящий галлюциногенными приключениями летающий остров где-то в небесах. Этот мультфильм имеет смысл посмотреть в тандеме именно с "Призраками", которые скорее выбивают из-под ног почву, чем забавляют и очаровывают (хотя и это тоже).

"Принцесса Мононоке"

Фото: кадр из мультфильма "Принцесса Мононоке"; режиссер – Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

В отличие от "Унесенных призраками", "Мононоке" – это кино очень взрослое и даже кровавое, с драками, для обычного западного зрителя и вовсе может быть шокирующим. Сама принцесса, наряду с Тихиро, – одна из ярчайших миядзаковских героинь. Режиссер их не жалеет, но и не мучает нарочно: жизнь – суровая штука.

"Рыбка Поньо на утесе"

Фото: кадр из мультфильма "Рыбка Поньо на утесе"; режиссер – Хаяо Миядзаки; сценарий – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Этот фильм вышел позже "Унесенных призраками", в 2008-м, но непосредственно с ними связан. Вновь Миядзаки исследует пограничное состояние личности, философию "попаданца" в чужой мир, или, как несложно заметить, скорее, "попаданки". Настоящая живая рыбка, обретшая человеческое тело, влюбляется в прибрежного мальчика. Знакомая русалочья история по факту ничем отличается от "Призраков": духи заменены на людей, люди – на рыбок (напомним, Тихиро дружит с оборотнем-драконом по имени Хаку). Все мы одинаково счастливы и несчастны в этом безумном мире, изрекает мудрый Миядзаки.

"Унесенные ветром" вновь в прокате с 27 декабря. В дальнейшем кинокомпания "Пионер" планирует выпустить почти все мультфильмы Ghibli студии Хаяо Миядзаки.

Егор Беликов