"И в Польше несладко": как в Сети ответили Брыльске на слова о "нищих россиянах"

Звезда фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска заявила, что практически все россияне живут в нищете. Расскажем, как на выпады актрисы отреагировали пользователи соцсетей.

"Мне страшно выходить из самолета"

Барбара Брыльска убеждена, что россияне страдают от тех, кто "не может поделить власть" и "дрожит за свои деньги". Обычные люди не понимают, что в таком ужасе жить нельзя, сказала 81-летняя польская актриса изданию "Абзац".

По словам Брыльски, в России хорошо живут только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных регионах жизнь "катастрофична", заявила звезда советского кино.





Барбара Брыльска актриса Остальной народ, посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить.

Ранее Брыльска уже позволяла себе антироссийские высказывания. Комментируя отмену спектаклей в театре "Современник" с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, польская актриса посоветовала коллеге по цеху уехать из страны.

"Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди", – заявила тогда Брыльска.

В ответ на это депутат Госдумы Ольга Занко предложила вырезать актрису из "Иронии судьбы", заменив ее с помощью технологии дипфейк на Валентину Талызину. Именно она озвучивала Брыльску в знаменитой новогодней картине.

Однако ее коллега, депутат Госдумы Елена Драпеко идею не поддержала. По мнению парламентария, применение дипфейка уничтожит художественное произведение.

"Люди в голодные обмороки падают?"

На критику Брыльски ответил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На своей пресс-конференции он заявил, что сожалеет об антироссийских высказываниях кумира нескольких поколений. По словам мэра, непонятно, исходя из чего актриса сделала свои выводы.

"Я бы пригласил ее на День города в июне к нам в Новосибирск. Чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем и качеством жизни. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение", – сказал градоначальник.

Актриса Валентина Талызина в беседе с НСН посочувствовала Брыльске. По ее словам, польской актрисе из-за обстановки в мире просто приходится говорить плохо о России.





Валентина Талызина актриса Барбара Брыльска – бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию. Где она была, в какой провинции? Она снималась и зарабатывала деньги в Москве и Киеве. Но она обязана это сейчас сказать.

В соцсетях многие пользователи также осудили высказывания Брыльски о российских городах. Комментаторы посоветовали актрисе посмотреть, как чувствуют себя люди на ее родине.

"В Польше тоже не всем сладко живется. Более половины скитаются по Евросоюзу в поисках хоть какой-то работы", – написал пользователь Telegram с ником V.K.

"Был в Варшаве и многих русских городах. Я согласен, что в деревнях и селах РФ, где нет никаких предприятий и крупных компаний, живется тяжеловато. Но условно в том же Омске и Новосибирске не хуже, чем в той же Варшаве. Не говоря про всякие Познани, Вроцлавы, Щецины. Не полякам явно говорить об уровне жизни в РФ", – подчеркнул пользователь Григорий.

Многие комментаторы указали Брыльске на то, что ее слова об Омске и Новосибирске ничем не подкреплены.





пользователь Semen Надо было из самолета выйти и посмотреть. А то не видела, а осуждает.

"Что значит в нищете? Люди в голодные обмороки падают? Или в лохмотьях ходят? Хватит глупости писать!" – высказалась Iana Mihailovna.

Также пользователи припомнили Брыльске, что она стала звездой благодаря работе в советском кино. Теперь же польская актриса присоединилась к когорте артистов, которые оскорбляют страну, давшей им путевку в жизнь, уверены в Сети.

"Если бы не СССР, х**н бы она стала знаменитой актрисой", – написал Владлен Волков.

"Кажется, у Пугачевой с Лаймой Вайкуле появилась конкурентка. Эта тоже СССР весь кормила?" – добавил Дмитрий Степанов.





пользователь Nu Yasno Скорее всего, больше Барбара прилетать в Россию не будет. Да и не надо.

В то же время часть пользователей указали на сложности в регионах, которые есть в ЖКХ, здравоохранении и благоустройстве, но добавили, что список комфортных для жизни городов точно не ограничивается только Москвой и Санкт-Петербургом.