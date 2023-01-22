В Госдуме считают, что уехавшие из-за СВО артисты вернутся назад после победы России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Артисты, которые покинули Россию из-за специальной военной операции, вернутся обратно "с поникшими глазами" после победы РФ, считает заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. Такое мнение он выразил на встрече со студентами ЮФУ в Ростове-на-Дону.

"Мне жалко этих людей и мне кажется, что они там (за границей. – Прим. ред.) зарабатывают очки, чтобы иметь свое место под солнцем. <...> Мне так жалко, что Алла Борисовна Пугачева, например, которую я помню с детства, <...> так потерялась в моих глазах, просто исчезла. <...> Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они с поникшими глазами должны вернуться", – приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат подчеркнул, что уехавшие за границу артисты покинули Россию в самый тяжелый момент. Он призвал студентов вдохновляться примером не знаменитостей, уехавших из РФ, а героев спецоперации, которые находятся на передовой.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил через суд конфисковать имущество некоторых уехавших из России граждан. По его мнению, изъятые владения должны достаться участникам специальной военной операции на Украине. Также он подчеркнул, что "поливание своей Родины грязью" должно подвергаться порицанию как в обществе, так и со стороны государства.



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