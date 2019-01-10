Чем занять себя после первой рабочей недели

Портреты Дэвида Боуи, ремейк драмы "1+1" и "Рождественский вертеп" в Зарядье – выбираем развлечения на выходные.

Кино

"Крид 2"

Видео: YouTube/WBRussia

"Крид 2" – это, скорее, не о боксе, а о росте над собой, о том, как смочь чего-то захотеть, если ты на самом дне, и как с этого дна наконец встать. Впрочем, здесь у главного героя, молодого и успешного боксера Аполло Крида, которого тренирует легендарный Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), все в целом хорошо, поэтому первый час фильм кажется несколько выспренным. Но затем он оказывается втянут в подготовку к поединку с русским боксером Виктором Драго, сыном Ивана Драго, который еще давным-давно, аж в фильме "Рокки 4", убил его отца Адониса Крида. Его соперник, разумеется, рано или поздно окажется лежащим на ринге, но не потому, что Крид сильнее, а потому, что толком сам не знает, зачем ему бокс, а для Крида (Майкл Б. Джордан) это просто работа, и делает он ее ради семьи.

"1+1: голливудская история"

Видео: YouTube/Capella Film

Американский ремейк французского фильма про парализованного миллиардера и его помощника. Режиссер новой версии Джереми Филлипс делает ставку на актерский ансамбль. Главные роли достались Брайану Крэнстону, Николь Кидман и Джулианне Маргулис, известной по сериалу "Скорая помощь". Фильм рассчитан в первую очередь на тех, кто не смотрел оригинал, а он остается безумно популярным на родине и в России – в социальных сетях его продолжают рекомендовать даже через восемь лет после премьеры.

В кино с 10 января

Концерты

Вертеп в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историю смерти царя Ирода в "Зарядье" расскажут современным музыкальным языком. Сочетание фольклора и рок-музыки – не редкость, но мало кто делает это качественно. Известному композитору-минималисту Павлу Карманову удалось найти правильное решение: звуки деревянных рожков, флейт и гуслей дополнят электрогитарой и ударной установкой. Должно быть не скучно: отличный повод заглянуть в концертный зал, если вы там до сих пор не были.

11 января в 19:00, зал "Зарядье"

Билеты – от 1000 рублей

Фестиваль "Возвращение"

Фестиваль "Возвращение" известен нестандартным подходом: то концерты для средневековых инструментов, то музыка, которую просто так не услышишь. В субботу играют "Прогулки" для флейты, скрипки и клавесина Богуслава Мартину, "Песнь Кассандры во сне" Брайана Фернихоу и впервые в России – "Фантазию на утраченном языке" современного канадского композитора Марьяна Мозетича.

12 января в 19:00, Малый зал Московской консерватории, Большая Никитская, 13

Билеты – от 300 рублей

Выставки

Портреты Дэвида Боуи

Фото: предоставлено организаторами выставки

В Центре фотографии им. братьев Люмьер показывают ставшие культовыми портреты Дэвида Боуи работы Стива Шапиро. В свое время их использовали журналы People и Rolling Stone, а сам Боуи ставил снимки на обложки нескольких пластинок. Как и полагается, такие выставки сопровождаются кинопоказами и образовательной программой. Главное событие – в эту пятницу, 11 января, встреча с другом Боуи, музыкантом и художником Джорджем Андервудом, которому Боуи обязан разными глазами. В 15 лет Андервуд подрался с Дэвидом и выбил ему левый глаз, из-за чего зрачок перестал сужаться.

Центр фотографии им. братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, строение 1

С 11 января по 31 марта

Взрослый билет – 400 рублей (в выходные – 500 рублей), льготный – 250, дети до семи лет – бесплатно

"Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Последний шанс увидеть масштабную ретроспективу живого классика и основателя московского концептуализма. Выставка построена как тотальная инсталляция – жанр, изобретенный Кабаковым для полного погружения зрителя в его художественное высказывание. В экспозиции собрали все главные темы и работы, от знаковых инсталляций "Человек, улетевший в космос из своей комнаты" и "Случай в коридоре возле кухни" с тазиками и кастрюльками до рекордно дорогого "Жука" из частного собрания.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

До 13 января

Взрослый билет 300 рублей, льготный – 150 рублей, дети до 18 – бесплатно

Театр



"Изгнание"

Популярность фильма "Богемская рапсодия" наверняка прибавит зрителей театру Маяковского. Действие происходит в современном Лондоне, в центре сюжета – трудовые мигранты из Литвы. Главного героя зовут Бен, бороться с тяготами судьбы ему помогает Queen и чуть ли не Фреди Меркьюри лично. Спектакль вышел два года назад и идет почти четыре часа. Играют на сцене на Сретенке. Кстати, это очень симпатичное пространство, где на стенах вместо фотографий актеров расставлены их маленькие 3D-копии.

12 января в 19:00, театр имени Маяковского, сцена на Сретенке, Пушкарев переулок, 21/24

Билеты – от 1500 рублей

"Чапаев и Пустота" в Практике



Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Один из главных кассовых хитов театра "Практика" – трактовка Пелевина режиссером Максимом Диденко. Рекомендуется строго тем, кто, во-первых, уже знаком с его постановками, а, во-вторых, помнит содержание книги, в противном случае вы рискуете не досидеть и до первого антракта (а их тут два). Содержание пересказывать нет смысла – все происходит в голове Петра Пустоты. Если вам нравится Пелевин и понятен Диденко, в перформанс Брусникинцев можно влюбиться навсегда. Особенно впечатляют первый и третий акты.

12 и 13 января в 20:00, Театр Практика, Большой Козихинский переулок, 30

Билеты – от 3000 рублей

Ретробал в усадьбе Братцево



Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Реконструкция святочного бала-маскарада и светского ужина эпохи Пушкина и Жуковского. Организаторы обещают, что на время действа гости потеряют связь с современностью: вокруг будет только подлинная обстановка начала XIX века, только выверенные манеры и старинный этикет. Историческим реалиям будут соответствовать даже образы гостей (забудьте про джинсы): костюмеры и гримеры сделают из каждого гостя русского аристократа (аристократку) XIX века, подберут смокинг и бальное платье. В программе: танцы, фанты, карты, рулетка, шарады и святочные гадания. Кульминация вечера – ужин при свечах со старинной национальной кухней. Советуем всем, кому близка романтика Золотого века и кто готов раскошелиться.

12 января в 16:00, Усадьба Строгановых в Братцево, Светлогорский проезд, 13, строение 7

Билет на одного человека – 12 500 рублей