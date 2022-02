В Москве открывается фотовыставка "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю"

11 января в Центре фотографии им. братьев Люмьер открывается экспозиция "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю". В ее основе – фотосессия американского фотографа-документалиста Стива Шапиро, снявшего знаменитые портреты Жаклин Кеннеди-Онассис, Мартина Скорсезе, Мохаммеда Али и Энди Уорхола.

Фото: предоставлено организаторами/Стив Шапиро. Дэвид Боуи. Каббала. Лос-Анджелес, 1974 © Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

В 1974 году в Лос-Анджелесе Шапиро провел 12-часовую фотосессию с Дэвидом Боуи, чья популярность в США в это время росла не по дням, а по часам. Специально для съемки английский "артист-хамелеон" придумал образы, которые он мог бы использовать в своих будущих проектах. Так и случилось: работы из этой серии украсили обложки будущих – культовых! – альбомов Station to Station (1976), Low (1977), а также сборника песен разных лет Nothing Has Changed (2014). И именно во время этой фотосессии Боуи решил расписать белой краской синий костюм, принадлежавший ассистенту фотографа: этот наряд можно увидеть в клипе на песню Lazarus – последнем видео, созданном при жизни музыканта.

Видео: YouTube/David Bowie

Среди друзей Боуи была и Шер – другая легенда популярной музыки, такая же любительница экстравагантных нарядов. Осенью 1975 года Боуи появился на "Шоу Шер": это совместное выступление вошло в историю развлекательного ТВ, а кадры с телешоу можно увидеть на выставке.

Видео: YouTube/Cher Fan Club

Кино – отдельная глава в биографии Боуи. Первой полноценной ролью музыканта стал печальный инопланетянин Томас Джером Ньютон в научно-фантастической драме "Человек, который упал на Землю" (1976). На выставке, которая, напомним, так и называется – фотографии со съемочной площадки фильма.

Видео: YouTube/StudiocanalUK

Центр фотографии им. братьев Люмьер, Болотная набережная, дом 3, строение 1

11 января – 31 марта

Взрослый билет – 400 рублей (в выходные – 500 рублей), льготный – 250, дети до 7 лет – бесплатно

Максим Тувим