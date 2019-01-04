Последний шанс: выставки, которые закроются после каникул

Вы были уверены, что еще успеете посмотреть эти выставки, и откладывали поход в музей на потом, и вот "час Х" настал – сразу после каникул они закрываются. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

"Парижские вечера баронессы Эттинген" в Пушкинском музее

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представьте себе Париж начала прошлого века, светский салон, где собираются художники и поэты, издается художественный журнал, репетируют авангардный спектакль. Его хозяйка – польская аристократка Елена Миончинская, ненадолго сходившая замуж за русского офицера и ставшая баронессой Эттинген. В Париже она живет вместе с двоюродным братом художником Сергеем Ястребцовым, известным под псевдонимом Серж Фера. Среди их друзей и завсегдатаев салона – Пикассо, Матисс, Аполлинер и Кокто, Модильяни, которого Эттинген и Фера поддерживают, Таможенник Руссо, для которого они стали первыми коллекционерами. На выставке собрано все, чем славился салон баронессы на протяжении полувека, – живопись и рисунки Руссо, Модильяни, Пикассо из французских музеев и частных коллекций, работы самих Эттинген и Фера. Обязательно к посещению всем, кто интересуется парижской богемной жизнью времен ее блестящего расцвета.

Пушкинский музей, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, Волхонка, 14

До 13 января; все каникулы без выходных

Взрослый билет 400 рублей, льготный – 200 рублей, дети до 16 лет – бесплатно

"Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" в Новой Третьяковке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Самая масштабная ретроспектива живого классика и основателя московского концептуализма, уже показанная в Лондоне и Питере. Выставка построена как тотальная инсталляция – жанр, изобретенный Кабаковым для полного погружения зрителя в его художественное высказывание. В экспозиции собрали все главные темы и работы, от знаковых инсталляций "Человек, улетевший в космос из своей комнаты" и "Случай в коридоре возле кухни" с тазиками и кастрюльками до рекордно дорогого "Жука" из частного собрания.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

До 13 января; работает все каникулы, 7 января короткий день (до 18:00, кассы и вход до 17:00)

Взрослый билет 300 рублей, льготный – 150 рублей, дети до 18 – бесплатно

"Bvlgari. Очарование женственности" в Кремле

История итальянского ювелирного дома в ключевых предметах разных десятилетий. Все в их дизайне весомо и ярко – камни огромные, сочетания броские, формы массивные. Идеально для красных дорожек и светских выходов. Неудивительно, что среди постоянных клиентов ювелиров были Элизабет Тейлор и Софи Лорен, Анна Маньяни, Одри Хепберн и Джина Лоллобриджида. Как и другие дома с долгой историей, Bvlgari целенаправленно собирает знаковые украшения прошлого, выкупая на аукционах и у наследников. Выставка в Кремле – редкая возможность увидеть их в Москве.

Музеи Московского Кремля, выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца

До 13 января; работает все каникулы, перед посещением стоит уточнить расписание

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до 16 – бесплатно

"Апология заблуждений" в ММОМА на Петровке

Эдуард Гороховский, Веселый пикник, 2001, холст, масло. Предоставлено пресс-службой ММОМА

Сложно представить, но Музею современного искусства, у которого одна из самых насыщенных в Москве выставочных программ, в декабре 2019 исполнится всего лишь 20 – кажется, он был всегда. Все это время он сотрудничает и с галереями, и с коллекционерами актуального искусства. Выставка "Апология заблуждений" – подарок к 27-летию галереи "Файн Арт", одной из старейших в Москве, и представление художников, с которыми она работает. Даже если этот бэкграунд кажется вам излишним, на выставку стоит зайти ради самих работ – в залах собраны имена "первого ряда" и основные течения в искусстве последних лет 50: Вулох, Рогинский, Шелковский, Головач, Кошляков, Виноградов и Дубосарский, Острецов, Гарунов и другие. Несколько поколений художников, которые влияли и продолжают влиять на то, как выглядит российское актуальное искусство.

Московский музей современного искусства, Петровка, 25

До 13 января; работает в обычном режиме, кроме 7 января

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 150, дети до 7 лет – бесплатно

"Нисский. Горизонт" в Институте русского реалистического искусства

Георгий Нисский. "В пути". 1958–1964. Фото: Институт русского реалистического искусства

Первая большая ретроспектива важного советского мастера, собравшая внушительную часть написанных им картин из 25 музеев и частных коллекций. Для ИРРИ он особенно важен – несколько лет назад основатель музея Алексей Ананьев купил на аукционе Sotheby's почти за $3 миллиона картину "Над снегами", самую дорогую в истории открытых продаж художника. Нисский был убежденным реалистом – искренне восхищался прогрессом, ездил на "Волге" (благо, госзаказы позволяли), увлекался парусным спортом, ругал старых мастеров за то, что в пейзажах какого-нибудь Левитана невозможно "приземлить" Ту-104. Летящий самолет на фоне ночного неба – пожалуй, самый удачный символ его творчества, более искренний, чем бравые советские моряки и танкисты.

Институт русского реалистического искусства

До 27 января; все каникулы без выходных

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Ирина Осипова