Что смотреть в кино с 10 января

В прокат, вконец истерзанный за праздники отечественными блокбастерами "Т-34" и "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (оба собрали больше миллиарда рублей, на что новинкам рассчитывать не приходится), с 10 января выходят фильмы, отложенные с каникул, чтобы не конкурировать с нашими кандидатами в рекордсмены. Картин вышло неожиданно много, и названия их начинают почти дословно повторяться, будто у российского кинопроката заплетается язык: "Черная полоса", "Темное зеркало" (да, это два разных фильма, и они оба не похожи на сериал "Черное зеркало").

Не все кино из вышедшего примечательно, но на первые два-три пункта в списке все же можно обратить внимание. Фильмы отсортированы в порядке, который мы считаем единственно верным. Читайте сверху вниз и выбирайте то кино, которое первым приглянется.

1. "Крид 2"

Видео: YouTube/WBRussia

Очень маскулинный и не очень умный, зато очень душевный фильм про жизнь и бокс.

Феномен американской массовой культуры вновь наносит сокрушительный удар. Когда молодой артист Сталлоне написал сценарий фильма о дворовом боксере-андердоге, никто и не думал, что такая простая с виду история всех всколыхнет, а волнует она до сих пор и сильнее всех прочих спортивных драм. Возможно, потому, что в первую очередь как франшиза "Рокки", так и фильмы-правопреемники под названием "Крид" – это не совсем спортивные драмы. Вот и "Крид 2" – это, скорее, не о боксе, а о росте над собой, о том, как смочь чего-то захотеть, если ты на самом дне, и как с этого дна наконец встать. Впрочем, здесь у главного героя, молодого и успешного боксера Аполло Крида, которого тренирует легендарный Рокки Бальбоа (сам Сталлоне), все в целом хорошо, поэтому первый час фильм кажется несколько выспренным. Но затем он оказывается втянут в подготовку к поединку с русским боксером Виктором Драго, сыном Ивана Драго, который еще давным-давно, аж в фильме "Рокки 4", убил его отца Аполло Крида.

Его соперник, разумеется, рано или поздно окажется лежащим на ринге, но не потому, что слабее Крида, а потому, что сам толком не знает, зачем ему бокс и эта победа – им движет только злоба. А Крид (Майкл Б. Джордан) понимает, что это просто работа, и делает он ее для любимой жены (Тесса Томпсон) и недавно родившейся дочери, и ничего нет прекраснее, чем жить с ними и учителем Сталлоне в родной Филадельфии.

2. "Химера"

Видео: YouTube/ChannelParadiseGroup

Причудливый триллер о кроваво-сексуальных играх в дочки-матери.

Начнем с того, что никакой химеры в фильме нет: в оригинале картина называется Braid, по-русски – "Коса". У двух главных героинь есть косы, а третья этим пользуется, привязывая их к стульям и в качестве кляпов использует их же туго заплетенные прически. Дело происходит в полузаброшенном декадентском особняке. Туда сами, по доброй воле и со злым умыслом, приходят две сестры, которых один из эпизодических персонажей, бомж, очень точно описывает как "две русалки под крэком". Они воруют в поездах, явно нуждаются и поэтому приходят к безумной подруге детства, у которой где-то в сейфе лежат несметные богатства. Когда-то давно они играли в дочки-матери, но со своеобразными правилами: из игры выйти нельзя, выходить из образа (дочь, мать, доктор) нельзя, посторонних (например, полицию) не вмешивать. В процессе выясняется, что такие правила приведут к перверсиям, насилию и убийствам. А может, и не приведут, и вся показанная нам дичь была лишь последствием безумия героинь или эффектом от наркотиков, а возможно, это все отголоски, химеры девичьих фантазий, которые не забыты.

"Химера" – возможно, не самый дикий на свете фильм, можно найти и поярче, и более кровавый: вот в прокате до сих пор идет заводной посленовогодний "Пирсинг", где безумец и проститутка друг друга увлеченно режут. Но при этом картина все же довольно примечательна и подойдет для того, чтобы возмутить ненасмотренного зрителя, чуть расслабившегося после праздников. Можно ввести, скажем, новую шкалу, по которой фильмы бывают не хорошие или плохие, а достаточно или недостаточно странные. Так вот, "Химера" – более чем достаточно странный фильм, чтобы его посмотреть.

3. "Темное зеркало"

Видео: YouTube/Exponenta Plus



"Королевство кривых зеркал", обращенное в несложный психологический триллер о тяготах взросления.

У Марии (Индия Айсли, выглядит как тинейджер, но совершеннолетняя) все не так в школе, скоро выпускной, одноклассники не обращают внимания, и вообще она вся бледная и депрессивная. Родители, уверенный в себе пластический хирург (Джейсон Айзекс) и его тихая супруга (Мира Сорвино), особо ничем не помогают, у них свои заморочки. Казалось бы, как Маша справится? Интригу продают быстро и без сожалений: где-то на десятой минуте девочка начинает мастурбировать на отражение в зеркале, но отражение вдруг перестает повторять за тинейджером незамысловатые движения и смотрит на нее как-то неприятно. Оказывается, в зеркале живет ее нерожденная злая сестра-близнец Яирам (как Оля и Яло в старом советском фильме, то есть Мария наоборот). Она поможет поверить в себя, но своими весьма инфернальными методами.

Смешно, что сайты под названиями вроде "Черные девушки-нерды" обвиняли фильм в том, что несовершеннолетний персонаж обнажается перед камерой, и, мол, именно поэтому фильм просмотра недостоин. На самом деле, если бы не бесконечно однообразная музыка, надоевшая в сотне других триллеров, "Темное зеркало" можно было бы рекомендовать, не боясь особых потрясений (но и не ожидая никаких инсайтов). Артистка Айсли увлеченно морщит лоб и смотрит сама на себя в зеркало мокрыми глазами и даже целуется сама с собой, что, конечно, будоражит. Наверняка у нее большое будущее, так что не пропустите, как рождается звезда. Интересна также Мира Сорвино, симпатичная актриса, лауреатка "Оскара" за роль в одном из ненавязчиво хороших фильмов Вуди Аллена "Великая Афродита", но ее карьера не сложилась, как считается, из-за того, что печально известный Харви Вайнштейн после ее отказа ему отдаться попросил всех знакомых режиссеров не давать ей хорошей работы. Впрочем, в "Темном зеркале" ее тоже показывают мало, что обидно.

4. "Путь домой"

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Глупый и раздражающий, как лающая во дворе ночью дворняга, фильм о любви к братьям меньшим.

Полиция не разрешает любящему хозяину держать у себя в доме собаку крупной породы, поэтому он решает переехать и отправляет Беллу на передержку в другой штат, откуда она по глупости сбегает, но решает при этом вернуться домой и пробегает сотни километров обратно к любимому человеку.

"Хатикоподобного" сюжета уже было бы достаточно для добросердечного зрителя, чтобы его разжалобить, но не тут-то было. Оказывается, что "Путь домой" очень муторный: собака просто бежит и выживает, кормится у случайных людей, затем (самая интересная часть) заводит дружбу с рысенком и выхаживает его в лесу, затем снова бежит и бежит по бесконечно однообразным, как из окна поезда в России, пейзажам. Кроме того, фильм был бы уже намного лучше, если бы там хотя бы не было мерзкого закадрового голоса, озвучивающего мысли собаки (в оригинале это была Брайс Даллас Ховард, она ни в чем не виновата). Голос этот имитирует повадки актеров из советской анимации, какой-нибудь Клары Румяновой, но такая нарочито мультяшная манера отчаянно не ложится на художественное кино. Из-за этого, во-первых, возникает твердая уверенность, что собака вообще очень глупая, и никаких мыслей в ее небольшой лохматой голове возникнуть не могло. Во-вторых, фильм навязчиво милый, хотя в кадре показываются довольно неприятные вещи: ничего же нет хорошего в том, что домашняя собака живет на улице. Вот и получается, что в закономерном финале никаких слез не выступает.

5. "Начни сначала"

Видео: YouTube/Megogo Distribution

Устаревший еще до выхода фильм родом из тех времен, когда ориентация на женскую целевую аудиторию уже гарантировала успех.

Привет, начало нулевых: этот фильм словно уже был на DVD 9-в-1, мы его уже видели, но вот он не сдается и вновь атакует нас трюизмами и банальностями, выдаваемыми за жизненную мудрость. По такому поводу звезда прошлого, Дженнифер Лопес, сменила амплуа с молодой и сексапильной любимицы женской аудитории. Хотя внешне она нисколько не постарела, но теперь она умудренная опытом и при этом категорически подтянутая и настойчивая женщина средних лет по имени Майя с ненапряжно темным прошлым. Когда-то она была бедная приютская девочка, забеременела, но оставила ребенка и отдала его на усыновление, а теперь она бодрая работница гипермаркета, которой не дают повышение, потому что у нее нет высшего образования. Но однажды сын подруги, разумеется, талантливый хакер (а как же иначе), делает ей поддельное резюме и страничку в фейсбуке, из которой следует, что она закончила Принстон, после чего Майю почти без проблем берут на работу в парфюмерную компанию, и ее жизнь, как это положено, меняется навсегда. Сюжет, конечно, немудреный и напоминает что угодно – от "Стажера", где на месте Лопес был Роберт Де Ниро, до недавней "Красотки на всю голову".

6. "Черная полоса"

Видео: YouTube/cinemaprestige

Непримечательный французский детектив с некрасиво состаренным Венсаном Касселем.

Ничего примечательного, просто неудавшееся кино. Французский режиссер Эрик Зонка снимает редко, известен не шибко, и с этой его новой работой все пошло наперекосяк. Сначала главную роль должен был играть Жерар Депардье, что само по себе решение спорное, так он еще и сбежал со съемочной площадки. Всех выручил Венсан Кассель, на которого, правда, плоховато ложится образ главного героя. Как все знают, после пятидесяти и развода с Беллуччи артист внезапно завел себе молодую жену, поднялся духом и даже будто бы помолодел изнутри, а играть ему здесь приходится, наоборот, давно и безнадежно постаревшего полицейского, не ищущего от жизни ничего, кроме смерти как избавления от неизлечимой депрессии. За плохо загримированным Касселем, нехотя ищущим какого-то там пропавшего подростка, попросту уныло наблюдать, и уже не так важно, что для режиссера, как пишут, эта история была отчасти автобиографической. Так же, как Касселю явно хотелось отсняться побыстрее и свалить к жене, хочется поскорее досмотреть кино, чтобы "Черная полоса", простите за навязанный локализаторами каламбур, закончилась.

Вне конкурса: "1+1: Голливудская история"

Видео: YouTube/Capella Film

Формально это новый фильм, голливудский ремейк необъяснимо любимой в народе трагикомедии о дружбе белого миллионера-инвалида и чернокожего гопника из бедных районов. Но вероятность того, что в Америке хоть что-нибудь изменили в сюжете, очень мала, а оригинал видели абсолютно все, так что и рекламировать толком нечего. Пересматривать фильм, переснятый с Брайаном Крэнстоном ("Во все тяжкие"), Кевином Хартом и Николь Кидман, стоит разве что ради, собственно, артистов, от которых, правда, в данном случае не стоит ожидать ничего нового, или чтобы лишний раз вспомнить, что фильм-первоисточник все так же страдает от чрезмерной душеспасительности и бессодержательности.

Егор Беликов