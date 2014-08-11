На депутата, сбившего дорожного рабочего на Садовом, завели дело

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На депутата из Тамбовской области, сбившего дорожного рабочего на Садовом кольце, завели уголовное дело, передает "Интерфакс".

Предполагаемого виновника ДТП задержали и возбудили в отношении него дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека".

Также мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

МИА "Россия сегодня" отмечает, что членство депутата в партии "Единая Россия" на время расследования будет приостановлено.

Напомним, утром 10 августа в районе Новинского бульвара джип Toyota Land Cruiser на полном ходу врезался в стоящий на проезжей части грузовик Hyundai, который принадлежит дорожным службам.

Водитель Hyundai перед аварией вышел из машины и попал под внедорожник. От полученных травм он скончался на месте.