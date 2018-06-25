Золотая рыбка. Один день из жизни детского хирурга-гинеколога

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Когда хирург берется за лазерный меч, почему честь нужно беречь смолоду и как соцсети помогают бороться с гинекологическими проблемами – читайте в материале специального корреспондента портала Москва 24 Виталия Воловатова.

"Береги платье с нову", – хихикает мой фотограф, пока я, ругаясь сквозь зубы, оттираю влажной салфеткой с рюкзака последствия одной особо меткой чайки. И откуда они вообще взялись в окрестностях "Добрынинской"-кольцевой? Вспоминаю вторую часть этой поговорки и вдруг понимаю, что это – символично! Ведь сегодня мы идем не просто к хирургу, а к главному детскому гинекологу Москвы. Что ж, видимо, сегодня нам встретится много символов.

Наша героиня ждет в новом корпусе Морозовской детской городской клинической больницы. Мы тут были недавно на обширном пресс-туре. Прошли по этажам, посмотрели на уютные интерьеры палат и инновационное оборудование операционных. А потому привычно идем через проходную. И привычно пищим на рамке всем своим журналистским снаряжением, чем тут же вызываем интерес охраны.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Затем уже на входе в сам корпус, возле гардероба, нас ловит еще один охранник. Терпеливо ждем, пока вокруг нас со всех сторон поводят металлодетектором – безопасность превыше всего. Затем, получив добро, поднимаемся на нужный этаж.

И тут мы снова попадаем под пристальное внимание. Пока идем по коридорам нас со всех сторон провожают любопытные взгляды. Спустя какое-то время понимаем, что просто мы – единственные мужчины на этаже. И всем интересно, что это мы тут делаем. Кстати, на дверях отделения нарисована Золотая рыбка. Наверняка – тоже символ, но я пока не понял, какой.

Обучение

Но вот и кабинет, в котором сидит главный внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Москвы, заведующая гинекологическим отделением Морозовской детской городской больницы Елена Сибирская. А еще она – доктор медицинских наук и профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ. Должность солидная, регалий много – но ответственности еще больше. Гинекология – в принципе сфера деликатная, но все становится куда сложнее, если речь идет о несовершеннолетних.

Здесь требуется особый профессионализм: нужно уметь лечить и диагностировать как тело, так и душу. А еще важно хорошо знать действующие законы. Все это необходимо для того, чтобы отделение работало как часы – и Елена Сибирская решила для себя этот вопрос оригинальным способом.

"В детской гинекологии есть все то же, что и во взрослой, плюс бывают специфические проблемы, с которыми не сталкиваются акушеры-гинекологи взрослого отделения. Поэтому я постоянно делюсь своим опытом, "ращу" своих врачей. И за исключением Светланы Анатольевны, каждый доктор, который работает в моем отделении – учился у меня", – с гордостью говорит она.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



К тому же, хорошему врачу мало просто знать – он должен еще и уметь выполнять необходимые манипуляции самостоятельно. А проще говоря – оперировать. В отделении Сибирской все врачи регулярно берутся за скальпель. Именно это наша героиня считает вершиной профессионального мастерства.

Сама же она ведет прием, консультирует и оперирует. И, судя по всему, сегодня мы увидим все это – день обещает быть насыщенным. Но для Сибирской, похоже, это в порядке вещей. Вот и сейчас, не прошло и трех минут – а кабинет заполняется людьми. Это, как она их назвала, "курсанты" – врачи из других больниц, которые пришли на курсы повышения квалификации.

А научить есть чему: Елена Сибирская до 2007 года оперировала взрослых женщин, и уже потом, в процессе получения докторской степени, сменила специализацию. Она отлично знает специфику всех возрастных групп, и может обратить внимание коллег на какие-то не очевидные, но очень важные моменты. Поэтому график ее весьма напряженный.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Но, похоже, в этой профессии такая ситуация – нормальная. Мы помним еще одного специалиста, который в перерывах между экстренными вызовами, находит время, чтобы поделиться опытом. Ну а телефон нашей сегодняшней героини, тем временем, тихонько пиликает – и она тут же срывается с места, оставляя "курсантов" на одного из своих заместителей. По давней традиции – увязываемся следом.

Осмотр

Оказывается, подошло время осмотра одной из пациенток стационара. Продолжаем беседу на ходу, по пути в процедурную, а главный детский гинеколог Москвы тем временем рассказывает, что даже теперь не отказалась от своих прежних пациентов.

"В детской гинекологии я с 2008 года, а вообще первые свои операции делала еще в 2002 году. У меня до сих пор наблюдаются мои пациентки, бывает – что и всей семьей. Например, есть одна женщина, которую я оперировала еще в начале карьеры, и сейчас у меня наблюдается она, две ее дочери, а недавно к этому списку добавились и ее внучки", – вспоминает Елена Сибирская.

Для кого-то она стала, что называется, "семейным доктором". И такие отношения очень важны, потому что трудно переоценить значимость степени доверия между пациентом и врачом-гинекологом. Одна из основных трудностей – девочки стесняются своего тела и боятся обратиться к врачу.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



"К сожалению, у нашего народа нет привычки регулярно посещать гинеколога. Многие родители, часто – бабушки, рассуждают так: моя девочка еще маленькая, она не живет половой жизнью, что у нее может быть? Это абсолютно неправильный подход!" – подчеркивает хирург-гинеколог.

Важную часть в работе детского гинеколога занимает просвещение. Особенно с учетом, что в нашей стране девочки уже с 15 лет могут самостоятельно обращаться к этому врачу и выбирать, кому будет доступна информация о ее здоровье.



"Мы идем к подросткам через их средства общения – это каналы в социальных сетях. У меня есть свои странички везде. Это делается, чтобы они поняли: мы открыты, готовы ответить на любой вопрос, всегда их ждем и готовы помочь. Плюс: мы выступаем с открытыми лекциями везде, где возможно. Чтобы донести информацию до максимально широкого круга людей", – отмечает Сибирская.

Операция

Профилактика способна избавить от многих проблем – и именно ей стоит уделять внимание всем, кто хочет сохранить свое здоровье на долгие годы. Однако инстаграм уступает место лазерному скальпелю и нам пора подниматься в операционный блок, что тремя этажами выше.

А пока едем в лифте, Елена Сибирская рассказывает нам об одной из самых сложных своих операций. Девочка как раз из тех пациенток, что наблюдаются у доктора целой семьей: бабушка, мама и сестра. А сама она попала на стол к нашей героине с весьма тяжелым диагнозом.

"Еще до меня ее оперировали – удаляли гигантскую цистоденому (серозная киста яичника – М24), более 20 сантиметров. А когда поступила ко мне, у нее был перекрут придатков матки и тоже опухоль. То есть, одни придатки у нее уже были удалены, а вторые перекручены и увеличены на 25 сантиметров. Мне удалось вылущить опухоль и сохранить ткани", – вспоминает Сибирская.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Сейчас пациентке уже больше 18 лет и прогнозы тоже вполне оптимистичные, поэтому доктор надеется, что ей удастся забеременеть. Конечно, у профессионалов медицины свои оценочные критерии, но как по мне – наша героиня совершило чудо! Вдумайтесь: она не только удалила чудовищно большое образование, но и сохранила девочке последний шанс на счастливое материнство. Чувствую, что понимание того, почему на дверях отделения красуется Золотая рыбка, уже приближается ко мне.

А еще я чувствую запах, который на подсознательном уровне вызывает шок и легкую панику. Ну да, все верно – мы вошли в операционный блок. И воздух здесь пахнет стерильностью. Это полностью синтетический запах, которого в природе быть не может. Он говорит нам о том, что пора надеть маски и шапочки: вот они, лежат в специальных коробках прямо в предбаннике, сразу за дверями с кодовым замком. Сходим с обширной области липкой пленки на полу – на ней остаются все пылинки с наших бахил.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Петляем по коридорам, впереди у нас еще один рубеж стерильности – санпропускник. Там мы должны будем временно расстаться с нашей героиней, поскольку для женщин и мужчин входы отдельные.

"Даже за то время, что я оперирую, технологии шагнули далеко вперед. В наших современных операционных мы можем выполнять высокотехнологичные операции с любыми пороками развития половых органов. Без преувеличения – мы можем оказать помощь по репродуктивному здоровью любой девочке с любой гинекологической патологией! Бывают ситуации, когда мы оперируем даже девочек, которым несколько дней от роду", – подчеркивает Сибирская.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



В Морозовской больнице более 90% операций стараются делать малотравматичными методами. Все необходимые инструменты вводятся в тело пациента через небольшой прокол, который потом быстрее заживает и не доставляет неудобств при реабилитации. Но есть враги, справиться с которыми хирургу поможет только меч джедая. Ну ладно, преувеличил я – не меч, конечно, а скальпель. Но остальное – правда, он лазерный.

А вот и санпропускник. Тут мы, подобно рыцарям, облачаемся в несколько слоев защиты: на нашу повседневную одежду – одноразовую стерильную пижаму. Когда штаны и рубашка заняли свое место, наступает очередь бахил. Да не обычных, а тканевых! Они, подобно сапогам, натягиваются до самого колена и фиксируются там завязками. Сверху – одноразовый хирургический халат, тоже стерильный.

В операционной очень светло и запах стерильности еще сильнее. На столе, аккуратно укрытая с головой простынями уже лежит пациентка. Она под двойным наркозом: общая и эпидуральная анестезия. То есть помимо того, что ей дали подышать в специальную маску, доктор ввел дозу обезболивающего в спинной мозг. Девочка проспит всю процедуру и не почувствует вообще ничего. А когда проснется – ну, может, шрам будет немного чесаться.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



"У девочки киста левого яичника, 13 сантиметров в диаметре. Обычно такие операции мы выполняем лапороскопическим способом – то есть через прокол. Но поскольку у нее повышены онкомаркеры, то по рекомендации онкологов мы будем извлекать кисту лапоротомически – то есть, более традиционным способом, через разрез. Это предосторожность, чтобы киста во время операции не разорвалась и не произошло обсеменение всей брюшной полости ее содержимым", – рассказывает Елена Сибирская.

Ее мы застали в помывочной, где она, четко следуя нормам и многолетней привычке, старательно обрабатывает руки. Их нужно тщательно вымыть трижды, после чего также трижды обработать специальным антисептиком. После этого операционная сестра поможет ей надеть стерильный одноразовый халат, как у нас, и перчатки. В операционной сам хирург прикасается только к пациенту и инструментам.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Нам предложили нашатырного спирта – на всякий случай. Антон кивнул, и я принял у сестры пузырек и салфетку. Фотограф будет делать свое дело, а я пока прослежу, чтобы оба мы оставались в сознании. Признаться, за свою пока скромную журналистскую карьеру, я успел повидать многое, но на операции был впервые. Было немного нервно. Но слаженные действия хирургической команды быстро привели меня в чувства.

Глядя, как методично перетекают инструменты с лотка в руки Елены Сибирской и обратно, как попискивает во время работы лазерный скальпель, как ассистент меняет тампоны и салфетки, я понял: это обычная плановая операция.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Я смотрел на руки нашей сегодняшней героини и вдруг вспомнил еще одного персонажа этого цикла. Ему так же важны острый глаз и твердая рука. И так же, от его работы, хоть и не напрямую, зависят жизни людей. Но это – не стрелковая галерея, здесь навыки не оттачивают, а применяют. И в скором времени хирурги смогли записать на свой счет еще одну победу.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



А мы поблагодарили нашу героиню, попрощались и пошли искать выходы. В санпропускнике освободились от стерильных одноразовых лат, в предбаннике хирургического блока – от шапочек и масок. И уже на обратном пути меня осенило, в чем был символизм картинки на дверях отделения!

Здоровье важно для всех нас – это факт, но для женщины важна еще способность родить детей, дать новую жизнь. И так бывает иногда, что природа распоряжается по-другому. Но у женщины, сколько бы лет ей не было, все равно остается, более или менее осознанное, желание стать матерью. И Елена Сибирская, как добрая Золотая рыбка из сказки, способна это желание выполнить. Пусть всего одно – но самое заветное.