Всегда на взводе. Один день из жизни инструктора по стрельбе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Почему пистолет сложнее снайперской винтовки, когда новичок лучше отставного десантника и зачем нужен магнитный веник, читайте в материале специального корреспондента портала Москва 24 Виталия Воловатова.

Лавируем среди множества людей в костюмах – спортивных и деловых. Сегодня в галерее Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ многолюдно. Тут борются за звание лучшего стрелка полицейские и госслужащие. Состязание в самом разгаре, со всех сторон стоит грохот множества стволов, легкий полумрак то и дело озаряют вспышки выстрелов, под ногами звенят и перекатываются стреляные гильзы.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Где-то здесь должен быть человек, которого мы ищем. Разделяемся с фотографом и продолжаем поиск. Нам сказали, что он будет одет в камуфляж, а узнать его можно по активным защитным наушникам на голове. То есть описали примерно половину людей в этом помещении. Засмотрелся по сторонам и слишком поздно заметил, как кто-то натягивает тетиву лука. Эх, еще чуть-чуть – и я уже мог бы рассказывать истории о том, как раньше меня вела дорога приключений…

Вооруженный психолог

Но в последний момент кто-то ловит за плечо сильной рукой. "Это вы из Москвы 24?" – "Да, это мы". – "Вот мы вас и нашли. Ну что, идемте?" Начальник смены стрелкового клуба Николай Филиппов отрицательно качает головой – не сейчас. Сначала нужно кое-что доделать. Ведь нельзя же оставить высоких гостей без должного присмотра.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Он находит другого инструктора, ставит тому задачу, разъясняет ключевые моменты. А на рубеже тем временем как раз отстрелялась группа соревнующихся. Николай дает команду отложить оружие, проверяет, все ли пистолеты разряжены. После этого выпускает людей "в поле", чтобы те могли забрать свои мишени. Ну вот теперь можно и пообщаться.

Ищем место потише, и наш герой уверенно ведет нас в святая святых клуба – мастерскую, за которой находятся двери в арсенал. Именно тут проводят рабочее время инструкторы, когда не обучают клиентов стрельбе.

Николай серьезен, собран и сосредоточен. Беседу начинает по-военному четко и даже слегка сухо. Оно и понятно: этажом выше, в зоне его ответственности находится более 30 высокопоставленных участников соревнований и у каждого – оружие в руках. Впрочем, работать с различными знаменитостями ему не привыкать. А потому наш герой постепенно смягчается и рассказывает о тех, кто приходит к нему учиться.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



"Последнее время очень часто нас посещают не только политики, но и спортсмены, актеры, связанные с кинематографом. Они учатся правильно держать оружие, правильно стрелять: чтобы в кадре это нормально смотрелось. Я лично тренировал, например, Федора Бондарчука, Владимира Епифанцева. Владимира Жириновского буквально недавно", – говорит Филиппов.

А вообще, рассказывает он, люди бывают самые разные: приходят как дети, так и охотники преклонного возраста. Мужчины и женщины. Сложно выявить какую-то закономерность, поскольку интерес к оружию в современном обществе постепенно нарастает. Причем набирает популярность практическая стрельба. Эта дисциплина подразумевает отработку перемещений, быструю перезарядку, ведение огня по нескольким мишеням. Что называется, "максимально приближена к боевой обстановке".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



"Трудно сказать, кому навык владения оружием дается лучше. Но женщины более ответственно подходят ко всему. Мужчины сначала думают, что они все знают, все умеют, – в итоге лишь через несколько занятий они понимают, что ничего не умеют, и начинают уже слушать инструктора", – делится начальник смены стрелкового клуба.

Конечно, при таких разнокалиберных клиентах самое сложное – это найти индивидуальный подход к каждому. Но это и самая важная, ответственная часть работы, говорит Николай.

"Инструктор должен быть хорошим психологом. Нужно чувствовать людей и уметь каждому вовремя сказать нужное слово. Люди бывают разные и по-разному реагируют на неудачи и критику. Но до конфликта не доводим – мы умеем погасить ярость и объяснить все правильно. Поэтому инцидентов не бывает – безопасность у нас на первом месте и все меры соблюдаются очень серьезно", – подчеркивает он.

Всегда на взводе

Инструкторы по стрельбе не суеверны, но есть один принцип, который они строго соблюдают: "Оружие всегда заряжено". Из этого вырастает целая философия профессии. Потому что, с одной стороны, всем известно, что раз в год и палка стреляет. А с другой стороны, это лишнее напоминание о том, что ошибку допустить нельзя. Потому что ценой может стать чья-то жизнь. В этом – как на фронте.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Николай – отставной военный. Оружие любит с детства, с тех пор как в возрасте шести лет дедушка привел его в этот самый стрелковый клуб ДОСААФ. Он старательно учился обращению с оружием – и теперь уже сам обучает других.

"Я люблю свою страну. И хочу, чтобы все мужчины, от мала до велика, умели правильно и безопасно обращаться с оружием: пистолет, карабин, ружье – неважно. Это однажды может пригодиться в жизни. На охоте. Или чтобы защитить свою семью, свою Родину. Так что, как видите, я патриот не только на словах, но и на деле", – говорит наш герой.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



По его словам, задача эта вполне выполнимая. Научить метко стрелять можно любого, практически без ограничений. Главное, чтобы человек понимал ответственность и не относился к оружию легкомысленно. Причем зачастую с новичками работать бывает легче, чем с теми, кто служил в армии.

"Легче всего учить тех, кто раньше вообще ни разу не стрелял. Они обращаться с оружием не умеют – и поэтому внимательно слушают и выполняют все указания. Но если человек уже имеет опыт, если раньше его научили, но неправильно, – это сложно. Например, некоторые отставные военные этим страдают. Человек даже может умом понимать, что делает неправильно, но на автомате будет повторять одни и те же ошибки, потому что уже привык делать так. Переучивать – всегда большой труд", – объясняет Филиппов.

Но, конечно, главный фактор – это настрой курсанта и его усердие. Обучение всегда начинается с пистолета. С ним управляться сложнее всего, поскольку управлять приходится только силой кисти, а точность зависит исключительно от силы рук. Когда курсант освоит этот вид оружия, можно переходить к винтовкам и карабинам. Или даже к пулемету.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Как правило, для того чтобы научить человека безопасно обращаться с оружием и правильно стрелять, уходит около трех месяцев. При этом в среднем за месяц нужно расстреливать как минимум тысячу патронов. Чтобы убрать такое количество гильз, порой недостаточно обычного веника – и тогда в ход идет магнит на палочке.

Николай – пока единственный из наших героев, у которого нормированный рабочий день и фиксированный график. Работает он стандартные восемь часов, только выходные не всегда выпадают на субботу-воскресенье. Утро начальника смены начинается не с кофе, а с тщательной проверки. Осмотреть нужно все: стрелковую галерею, шкафы с оружием и каждую единицу в отдельности.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Сколько оружия хранится на складе Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, мы вам не скажем. Потому что и нам не сказали – эта информация сугубо для служебного пользования. Но, конечно, оружия много. Начальник смены должен убедиться в том, что, во-первых, все пистолеты, карабины, винтовки (и единственный пулемет Максима) находятся на своих местах. А во-вторых, он должен проверить их состояние.

Если начальник смены замечает какие-либо повреждения, он записывает в специальный журнал их и номер оружия. Затем формируется заявка приходящему оружейному мастеру, который попробует устранить неисправности на месте. Если ему это не удастся – стрелковая единица с сопроводительным письмом уходит для ремонта на завод-изготовитель.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



И точно такие же операции нужно проделать при завершении смены. На все есть свои регламенты, и отступать от них нельзя ни на миллиметр: мы ведь помним, что оружие "всегда заряжено", а безопасность – прежде всего. Однако такая ответственность приносит и гармонию внутреннего мира.

"Мне комфортно находиться рядом с оружием. Оно вообще обладает интересным свойством успокаивать, разряжать накопившееся напряжения. Приходилось видеть, когда люди после стрельбы становились более спокойными и довольными", – говорит Николай Филиппов.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



И его нетрудно понять. Ведь, как учит история, иногда за мир и спокойствие приходится сражаться всем гражданам – от мала до велика. Но, к счастью, сегодня такой сценарий остается только на страницах фантастической литературы, а выстрелы звучат лишь в специальных галереях. И москвичи берутся за оружие под присмотром мудрых и грамотных инструкторов.

По пути к выходу проходим длинным коридором, разделенным несколькими дверями и решетками. Нажимаем кнопку электронного замка и попадаем из мира умиротворяющего запаха оружейной смазки и сгоревшего пороха на бодрящий февральский мороз. Где-то на востоке в небо поднимается густой столб дыма – это наш коллега Иван Носатов тренируется вместе с пожарными. У него сейчас горячая пора! А у нас с фотографом зубы стучат от холода.

Ну что, может, снова в теплую электричку? И попробуем найти еще одного человека, работа которого связана с оружием. Антон, ты давно последний раз был в лесу? Тогда отправляемся на поиски лесника.