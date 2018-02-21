Один день из жизни столичного пожарного

Корреспондент портала Москва 24 Иван Носатов выяснил, как московские пожарные борются с огнем, до какого этажа достанет самый высокий подъемник и как вести себя при возгорании.

Замурованный Дарт Вейдер

Шумный "вдох Дарта Вейдера". Комната заполнена густым дымом, перед собой видно на пару метров. Темноту нарушают короткие вспышки ламп. Я лежу на полу в лабиринте, окруженный железными решетками. Ощущение, будто стал героем хоррора "Пила".

Тренировка в "Теплодымокамере" Пожарно-спасательного центра. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В реальности я нахожусь на территории пожарно-спасательного отряда №211 на востоке Москвы в тренировочной комнате "Теплодымокамера". Здесь отрабатывают навыки работы в задымленных помещениях. Начальник отделения подготовки газодымозащитников Николай Ставер дает вводную: "Задача будет провести разведку, обнаружить пострадавших. Переговоры с нами будете вести по рации"!

В грузном костюме пожарного из плотной ткани, в пожарных сапогах и с баллоном со сжатым воздухом за плечами передвигаться не так просто. Баллон то и дело норовит зацепиться за стенки лабиринта. Продвигаясь практически на ощупь, натыкаюсь на узкий цилиндр.

Преодоление препятствий в "Теплодымокамере" Пожарно-спасательного центра. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сквозь это замкнутое пространство нужно пролезть. Внутри тесно, и я застреваю на какие-то мгновения. Дыхание учащается, а следовательно, увеличивается расход воздуха. Начинается паника, но тут я вылез в следующую клетку. Отсюда лестница ведет на второй этаж прямиком к "пострадавшему" манекену.

Пытаюсь вытащить куклу, а она неподъемная – манекен весит 60 килограммов! Напарница докладывает по рации, что пострадавший обнаружен. В ответ раздается команда: "Разведывательное звено, покинуть зону задымления".

Тренировка длилась каких-то девять минут, но, сняв маску и шлем, я был красный, как после хорошей бани. В тренировочной комнате зашумело – заработали вентиляторы-"дымососы", и спустя пять минут комната вновь готова к тренировкам.

Дракон-Антон борется с огнем

Пожарный 3-го класса Антон Савенков. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Теплодымокамера" – лишь одна из разновидностей тренировок. Как пожарные учатся справляться с огнем и как вообще проходит их рядовой день, мне рассказал пожарный 3-го класса Антон Савенков.

Антону 29 лет. После службы по призыву в армии работал в Люберецком ГАИ. "Я ушел из полиции, мне там не понравилось. И не жалею. В какой-то момент я понял, что хочу летать по России и спасать людей".

После неудачной попытки устроиться в Центроспас, Антон три года отработал пожарным в федеральной 54-й пожарной части на западе Москвы, а затем перешел в Пожарно-спасательный центр (ПСЦ).

По нормативу на "отлично" пожарный должен переодеться за 21 секунду. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Я все-таки больше хотел спасателем быть. И сейчас больше на спасательной машине заступаю. Я люблю свою работу и горжусь ею. Здесь постоянно чему-то учусь, что-то новое познаю. У нас отличное руководство, командиры, начальники караулов, старшие смены – здесь как семья, все вместе", – добавляет Савенков.

Правило десяти минут

Автопарк пожарно-спасательного отряда №211. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столице есть городской Пожарно-спасательный центр (ПСЦ), куда входят пожарно-спасательные отряды. Это структура правительства Москвы, а конкретно – департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вся Москва поделена у пожарных не по административным округам, а по своим районам выезда, чтобы время прибытия в границах своей зоны ответственности не превышало 10 минут.

Пожарные спешат на учебный вызов. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Но часто приходится выезжать и в "чужие" районы. "Наша машина АГ (автомобиль газодымозащитной службы) выезжает на ДТП почти по всему ВАО. В машине есть все для ликвидации последствий ДТП", – объясняет Антон.

Они с коллегами знают все важные объекты с массовым пребыванием людей в окрестностях. "В нашем районе на улице Лухмановская находятся 24-этажные дома, и их там очень много. На Михельсона, 6, располагается ночлежка (Центр cоциальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е.П. Глинки, отделение “Косино-Ухтомское”). На Муромской, 1, – Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ВАО. На 1-м Красковском проезде – школа-интернат №49 для детей-сирот с ограниченными возможностями. На Оренбургской – два общежития. Детские сады, школы", – перечисляет Савенков.

Пожарные отправляются на объект. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

У пожарных есть план тушения возгораний на каждый из этих объектов. Они проводят на месте пожарно-тактические занятия, отрабатывают условный пожар. Причем занятия проходят ежедневно. В отряде, помимо практики, много теории: медицина, психология, пожарная тактика. Есть такое занятие "Деловая игра": дается реальный объект из района, вводная, где возгорание, и каждый из старших расчетов рисует схему, как он будет тушить.

В плане медицины изучают темы от ожогов и обморожений до переломов и кровотечений. Пожарные отрабатывают сердечно-легочную реанимацию на манекенах, делают перевязки, шинируют конечности – в общем, изучают самые разные способы оказания первой помощи.

Теоретические занятия в ПСО №211. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Большие цифры

В ПСО №211 Антону приходится выезжать не только на пожары: часто бывают вызовы на ДТП и вообще любые чрезвычайные ситуации. Есть и смешные случаи.

"У одной женщины собачка залезла под ванну и хвостом замоталась за ножку. Хвост развязать не получилось – завязалась просто намертво! Мы ванну гидравлическим инструментом подняли, и после этого ее освободили", – рассказывает Савенков.

12 февраля, пожарные на тушении огня в гостинице "Космос". Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные помогают и скорой помощи. "Бывают (в прямом смысле слова) очень тяжелые больные. У нас был вызов, когда женщина весила в районе 160 килограммов, – говорит пожарный. – По-моему, это был девятый этаж, а у нее подозрение на перелом шейки бедра. И ее нельзя транспортировать сидя, то есть мы не могли ее сидя в лифте спустить вниз. Впятером с девятого этажа несли ее на руках. Что делать, человеку нужна помощь. Таких вызовов у нас тоже много".

Вскрытие дверей для пожарных распространенная практика. Но в экстренных ситуациях. Двери вскрывают только в присутствии участкового и хозяев. Без него вскрытие идет, только если есть прямая угроза жизни, например, пожар, запах газа, дым. Или если за дверью есть малолетний ребенок до 7 лет.

Самый высокий пожарный подъемник в России 1 из 14

Пожарные в ПСО еще и альпинисты. "Если дверь очень сложная для вскрытия, нам бывает проще с крыши закрепиться и спуститься в квартиру через окно", – объясняет Антон. К слову, в ведении городского Пожарно-спасательного центра находится пожарная машина с самым высоким подъемником в России. Его высота – 101 метр. При средней высоте этажа в три метра он дотянется до 33-го этажа. На весь мир таких машин выпустили немногим более сотни. По форме смахивающих на ракетные комплексы "Тополь-М", их задействуют на сложных пожарах высотных зданий.

Антон признается, что при любом пожаре может произойти все что угодно. И все же самые сложные, на его взгляд, – это пожары в подвалах и на крышах. "Потому что подвалы – это задымленная зона, где ничего не видно. Там могут быть провода и другие препятствия и проветривать их очень сложно. А крыша опасна из-за высоты", – поясняет Савенков.

Как тушат пожар в квартире

Беседуем мы с Антоном в комнате отдыха. Здесь все предметы – от мягких диванов до молчаливых рыбок в аквариуме – нацелены на покой пожарных после тяжелого вызова.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

– Расскажите, как вы тушите пожар в квартире?

– Во-первых, в квартиру нужно попасть. Лифтами мы не пользуемся, а подняться можем и на 20-й этаж. В полном обмундировании несем пожарные рукава, средства вскрытия дверей, фонари, все это очень тяжелое. Мы заходим в квартиру звеном. В одиночку мы никогда не работаем. Перед входом включаем дыхательные аппараты.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из-за потоков воздуха с улицы мы не открываем дверь в квартиру нараспашку. Потому что откроешь, а там может быть выброс пламени.

Лично я работаю так: чуть-чуть приоткрыл, по потолку струей воды кинул, немножко температуру сбросил. Потом прикрыл и опять открыл, чтобы сошло немножко горение. В любом случае на пожаре в первую очередь мы ищем пострадавших, потом уже – тушение огня.

Тепловизор. Фото: depositphotos/sorapol1150

На пожаре я постоянно использую тепловизор. Это такой прибор, который показывает температуру поверхности (если она повышенная, поверхность на дисплее окрасится в красный цвет). Я полностью проверяю потолок, стены, пол. Бывает, что c виду ничего не видно, уже все вроде потушили, а в доме деревянные перекрытия, они тлеют внутри, и если мы уедем и не заметим, то все заново загорится.

ПСО №211, пожарные на выезде. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Побывать на настоящем пожаре мне так и не довелось. Зато была тренировка в "Теплодымокамере" и удалось подняться на самом высоком в мире подъемнике. Не на 101 метр. Но впечатлений, как на колесе обозрения в открытой кабинке, мне хватило и на 38.

На выходе из отряда я увидел гараж, свободный от машин и от самих пожарных. Лишь несколько одиноких пар мужской обуви у стены давали понять, что их хозяева сейчас где-то борются с огнем. А пока они работали, наш коллега Виталий Воловатов пообщался в тире с инструктором по стрельбе. Но это уже другая история.

Первое, что нужно делать при возгорании, – вызвать пожарных ("101"), чем раньше, тем лучше. Далее – по обстановке. Если горит электроприбор, нужно выключить провод из розетки или отключить щиток. Закрыть влажной тряпкой вентиляцию (кухня, туалет, ванная комната), закрыть форточки. Если убегаешь – предупреди соседей. Не можешь выйти из квартиры – выйди на балкон, прикрой дверь и привлекай внимание.