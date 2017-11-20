Водолазы ищут клады, а находят погибших людей

Водолаз Виктор с говорящей фамилией Морев рассказал корреспонденту портала Москва 24 о самых необычных находках в подводной Москве и о том, что самое сложное в работе водолаза.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

– Как вы стали водолазом?

– Знаешь как стал? – оживился Виктор. – Я на севере жил в городе Игарка под Норильском. У нас был небольшой комиссионный магазинчик. Это было советское время, 1988 год. Мне тогда восемь лет было. Я стоял и смотрел на комплект водолазного снаряжения. Два дня приходил туда и глазами его пожирал. И только в Москве, когда я уже лет пять проработал в отряде, я вспомнил эту историю. Вот откуда меня потянуло. Мысли – это наше все. Как будешь мыслить, так и будешь жить.

У меня вообще вся жизнь с водой связана. Фамилия – Морев, знак Зодиака – Рак, в армии служил водолазом, им же сейчас и работаю.

– Сколько лет вы уже работаете в отряде водолазов?

– C 2004 года. Вернулся из армии, профессия есть, решил попробовать. Позвонил в отряд, начальник отряда сказал: "Приезжай, посмотрим, проверим".

Под лед в воду раз – нырнул. Тесты прошел нормально. После армии, где мы и стреляли, и взрывали, я был хорошо готов.

– Приходилось вытаскивать из воды автомобили?

– Ой, автомобилей у нас каждый год хватает. На набережных сшибают парапеты и улетают, бывают аварии. Или просто пацаны несовершеннолетние берут покататься машину и спускают ее под воду.

Фото: Агентство "Москва"

Поблизости от ПСС "Строгино" есть залив. Он не замерзает практически всю зиму. Два года назад на льду здесь нашли мертвую девушку. Рядом провал − и мужские следы. Провели ночью обследование под водой – нашли автомобиль Volkswagen. Когда на следующий день хотели поднимать, я в 15−20 метрах от машины нашел утонувшего водителя. Вероятно, парочка на маленьком автомобиле выехала на лед и машина затонула. Он свою подругу вытащил и попытался оттащить, но потом бросил это дело: видимо, она скончалась. Попытался уйти, но провалился.

– Вашему водолазному отряду удается спасти кого-то?

– Мы выезжаем по факту гибели. Мы уже знаем, что это − утопленник. Спасти человека зимой из ледяной воды можно только в первые пять, максимум 10−15 минут. Потом он умирает. Поэтому на машине мы не успеваем доехать. На моей памяти у водолазов было только два или три случая спасения. Рядом с нами пруды, и дежурные смены успевали добраться до места.

Представляешь, что душа ушла, а это просто тело. За руку он тебя не схватит, бояться нечего.



– Удалось свыкнуться с мыслью, что едешь на труп, а не спасать человека?

– Не то чтобы свыкся. Это работа. Представляешь, что душа ушла, а это просто тело. За руку он тебя не схватит, бояться нечего.

– Что самое тяжелое в работе водолаза?

– Детей вытаскивать. Слава богу, случаев немного. А так, когда долго работаешь под водой, физически нагружаешься.

– Какие особенности у работы водолазом в Москве?

– В Москве в основном работаем без видимости, на ощупь. Под воду спускаешься, и видимость вот такая (подносит ладонь почти вплотную к носу. – Ред.). Темень, вообще ничего не видно.

– На сколько времени интенсивной работы хватает воздуха под водой?

– Зависит от глубины погружения и опыта человека. Кто-то за 15 минут может баллон израсходовать. Когда прирабатываешься, начинаешь дышать через раз. Можно и на полтора часа растянуть.

– Должен ли водолаз быть определенного роста? Например, низким, как танкист или служащий на подлодке?

– Такого нет, ростовки костюмов есть всякие. Все зависит от типа работ. Когда нужно залезть в какой-нибудь вертолет затонувший, самолет, ту же подлодку, здесь нужны габариты поменьше. Да и в целом маленькие – более юркие. Хотя крупные парни тоже бывают юркими. Но иной раз габариты не позволяют им куда-то протиснуться.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

– Какие интересные находки встречали под водой?

– Один раз я нашел сейф. Он был вскрыт с обратной стороны как консервная банка. Я к нему подошел, подергал дверцу, она закрыта. Захожу сзади, а там лежат коробочки бархатные из-под ювелирки, но уже пустые.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два года назад нашли аппарат для выдачи проездных билетов. Такой ящик с ручкой, для откручивания билетов. Находили шлем пилота самолета. Внутри он подгнил, но снаружи сохранился.

В 2017 году Виктора Морева номинировали на звание "Лучший водолаз" на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества".