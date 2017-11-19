Как спасают людей в московских водоемах

Москва, 16 ноября, 12:00. Температура воды +3−6 градусов. Льда нет. На московских водоемах замечено 750 отдыхающих. 12 человек купались... Из доклада дежурного Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах очевидно, что с приближением зимы работы у спасателей меньше не станет. Она просто немного изменится. Как именно, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

– F-i-i-i-re! Cудно на воздушной подушке скользит над водой под музыку группы Scooter. По сценарию, спасатели мчатся на помощь утопающему рыбаку в Большом Строгинском затоне. Так начинались показательные учения поисково-спасательной станции "Строгино" (ПСС).

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Зима для московских спасателей на воде наступает раньше, чем для остальных жителей города. Столичные водоемы начинают замерзать в последней декаде ноября. И в зимнем режиме спасатели работают до начала апреля, пока не вскроется лед.

Только в границах старой Москвы 438 водных объектов, а с учетом ТиНАО и вовсе за тысячу. Спасением людей из воды, а иногда и поиском заведомо погибших как раз и занимаются спасатели МГПСС. 24 поисково-спасательные станции и один водолазный отряд контролируют 37% береговой линии Москвы-реки, 82% – Химкинского водохранилища и лишь 3% озер и прудов. Ежедневно на дежурство заступает до 70 спасателей.

Место учений – Большой Строгинский затон. Фото: портал Москва 24/Иван Носатов

Вездеход-амфибия замедляется и на малой скорости подходит к машущему из воды руками человеку. На палубу выскакивают двое спасателей в оранжевых гидрокостюмах. Первый кидает спасательный круг, способный выдержать двух человек. Напарник в эту же секунду ныряет в ледяную воду.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В 2016 году спасатели МГПСС спасли 196 человек, из них 12 человек откачали из состояния клинической смерти: люди были уже без сознания и не дышали. За неполный 2017 год спасли 128 человек.

В гидрокостюме можно работать в течение четырех часов при температуре воды до минус 20 градусов. Но спасатель нырнул без перчаток, с голыми ладонями. Оказалось, так удобнее держать утопающего: из-за перчаток он может выскользнуть. Спасатель хватает круг и подтаскивает пострадавшего к судну. Товарищи втаскивают рыбака на палубу. К берегу.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

С 1 ноября в Москве спущено на воду 21 судно на воздушной подушке, из них 11 вездеходов "Хивус", которые работают в Москве с 1999 года и 5 амфибий "Славир", впервые появившихся у спасателей в этом году.

Новые вездеходы смогут работать при температуре до минус 35 градусов. При этом максимальная скорость на поверхностях разная. По льду "Славир-9" помчится на скорости свыше 80 километров в час, по воде – свыше 70 километров в час, а по песку – свыше 45 километров в час. "Славир" в отличие от "Хивуса" сможет ходить не только по гладкому, но и по колотому льду.

По сценарию, на пути к поисково-спасательной станции "Строгино" у рыбака случается остановка дыхания. Члены экипажа уверенными движениями начали делать непрямой массаж сердца вперемешку с искусственным дыханием.

– Появился пульс! – слегка на взводе говорит спасатель. − Будет жить.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Тренировки

На территории ПСС "Строгино" есть отделение дополнительной подготовки спасателей. Дважды в год они повышают квалификацию. Однако и в свободное от работы время могут "постучать грушу" или позаниматься на тренажерах.

В кабинете подготовки судоводителей стоит симулятор вездехода с реальными рулем и ручкой газа. Здесь отрабатывают управление судном-амфибией. Мне удается подъехать к провалившемуся под лед лишь со второй попытки. Судно сильно заносит, нужна сноровка, чтобы не задавить утопающего.

МГПСС хорошо "упакована", вплоть до мобильных барокамер. Если водолазу станет нехорошо во время работы, его на месте поместят в барокамеру и сразу же приведут давление в норму, после чего направят уже в стационарную барокамеру.

Средство аварийного поиска аппарат Seamor-300T позволяет передавать на поверхность видеоизображение из-под воды.

Как понять, тонкий ли лед

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Ежегодно в Москве спасают от 8 до 20 человек, провалившихся под лед. В основном это любители зимней рыбалки.

Спасатели МГПСС ежедневно по несколько раз замеряют толщину льда в водоемах. Безопасно выходить можно на лед, толщина которого как минимум 7 сантиметров. Такой лед будет прозрачным с зеленоватым оттенком.

Опаснее всего выходить на лед под толстым слоем снега, в местах сброса промышленных вод или там, где поблизости бьют родники.

Насторожить должны лед желтоватого цвета и участки с вмерзшими камышами и водорослями. Места сильных течений также таят угрозу.