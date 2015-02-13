"ВКонтакте" и "Яндекс" вошли в десятку популярных сайтов мира

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Социальная сеть "ВКонтакте" и поисковая система "Яндекс" вошли в десятку популярных сайтов мира по версии исследовательской компании SimilarWeb.

"ВКонтакте" заняла шестое место в рейтинге, "Яндекс" – девятое. В топ-50 из российских сайтов также попала соцсеть "Одноклассники", поисковик Mail.ru и российский Google.ru – они на 17, 18 и 20 позициях соответственно.

Лидером в списке стала соцсеть Facebook, за которой следуют поисковик Google.com и видеохостинг YouTube. Также в пятерку вошли Yahoo.com, Live.com и Wikipedia.

Социальные сети Twitter и Instagram заняли восьмое и 22 место соответственно, LinkedIn оказался на 39 позиции. В топ-50 также вошли три сайта "для взрослых".