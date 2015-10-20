Продажа гостиницы "Москва" и регламент для уличной торговли

Фото: m24.ru

Главным санатором СУ-155 может стать "Интеко" Микаила Шишханова

Санацией одной из крупнейших строительных организаций России СУ-155 может заняться компания "Интеко" Микаила Шишханова, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Несколько федеральных чиновников подтвердили изданию, что в понедельник, 19 октября, вопрос о состоянии СУ-155 рассматривался на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова.

Минэкономразвития объявило об окончании кризиса

Кризиса в экономике нет, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев: низшая точка падения пройдена в июне, с сентября началось восстановление, пишут "Ведомости".

"Уверен, что падать дальше мы не будем, но и восстанавливаться будем медленно", – сообщил министр "Первому каналу".

Керимов продал гостиницу "Москва"

Московские девелоперы и владельцы "Горбушкина двора" и "Филиона" Юрий и Алексей Хотины стали покупателями пятизвездочной гостиницы "Москва", находящейся около Красной площади. Об этом "Ведомостям" рассказали два знакомых продавца актива – Сулеймана Керимова.

"Роснефть" взяла банки в расчет

"Роснефть" разместила депозит в Московском кредитном банке примерно на 3 миллиарда долларов. Речь может идти о схеме расчетов с банками, помогавшими компании на фоне санкций привлечь валютное финансирование в ЦБ, сообщает "Коммерсантъ".

В частности, средства могли вернуть упоминавшиеся в этих операциях банки ВТБ и "Открытие", частично и полностью расплатившиеся с ЦБ по сделкам валютного репо под облигации "Роснефти".

Роспотребнадзор готовит новый регламент для уличной торговли

Роспотребнадзор разрабатывает единые правила работы уличных киосков по продаже еды. Если требованиям для объектов торговли мобильная розница, как правило, соответствует, то стандартам для объектов общепита — нет, в частности из-за отсутствия подключения к канализации, водопроводу и достаточной электрической мощности, пишет "Коммерсантъ".

Паломников из России защищают от экстремистской пропаганды

Российские муфтии подвели вчера итоги хаджа — ежегодного паломничества мусульман в Мекку. По мнению представителей Совета муфтиев России, паломники во время поездки были надежно ограждены от контакта с носителями радикальных исламистских идей.

Из-за кризиса число мусульман, готовых позволить себе поездку в Мекку, снизилось: в 2015 году Россия впервые не выбрала квоту, предоставляемую паломникам каждой страны Королевством Саудовская Аравия, сообщает "Коммерсантъ".

Полис вместо депозита

В России активно растет спрос на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) - накопительные полисы с возможностью инвестиций в различные финансовые инструменты, пишет РБК. По словам представителя СК "Альянс Жизнь" Алексея Кривошеева, ИСЖ сейчас является основным драйвером развития рынка страхования жизни в России.

По данным RAEX, в 2015 году сборы страховых компаний по инвестиционному страхованию вырастут в годовом исчислении на 43%, до 45 миллиардов рублей, а страхование жизни заемщиков, которое раньше было драйвером рынка страхования жизни, упадет на 27%, до 32 миллиардов рублей.

Минюст предлагает угонщикам раскошелиться

Министерство юстиции внесло в Госдуму законопроект, согласно которому угонщикам придется отвечать за повреждения машины, да, собственно, и за сам угон деньгами, пишет "Российская газета".

То есть минюст поправил статью 1080 Гражданского кодекса. Он предлагает внести туда следующую формулировку: "правила о совместном причинении вреда применяются также в случаях неправомерного завладения чужим имуществом одним лицом, в результате чего были созданы условия для последующего повреждения либо утраты имущества вследствие действий другого лица".

Заемщиков стали оценивать по страницам в соцсетях

Записи на странице в социальной сети могут испортить кредитную историю не хуже, чем просроченный заем. Российские банки начинают использовать этот канал информации для оценки платежеспособности потенциальных клиентов. И в этом следуют опыту развитых стран, сообщает "Российская газета".