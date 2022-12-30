Как будет работать общественный транспорт в Москве в новогодние каникулы

В новогоднюю ночь московский транспорт перейдет на особый режим работы. Съездить в гости или в парк можно будет бесплатно. Кроме того, в каникулы изменится график движения столичного метро. Подробности – в материале Москвы 24.

31 декабря и новогодняя ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Метро, МЦК и весь наземный транспорт города будет обслуживать пассажиров всю новогоднюю ночь. Самые популярные маршруты автобусов и трамваев проработают в том же режиме. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд будет бесплатным. Кроме того, в метро будут транслировать новогоднее обращение Владимира Путина.

Уточняется, что вход на Красную площадь с 22:00 31 декабря может быть ограничен: в этом случае перекроют выходы 5, 6, 7 метро "Охотный Ряд".

Перед 31 декабря столичный транспорт украсили по-новогоднему. Оформление получили 13 поездов метрополитена, 30 трамваев, 50 электробусов, 100 автобусов и 150 машин коммерческих перевозчиков. На стойках "Живое общение" появилась возможность послать открытку Деду Морозу и близким. Кроме того, на ряде станций пассажирам упакуют подарки, их список можно посмотреть здесь.

Также в новогоднюю ночь продлили работу МЦД. На направлении D1 последний поезд из Одинцова отправится в 03:06 1 января, из Лобни – в 03:08. На D2 из Нахабина составы перестанут ходить в 01:47, из Подольска – в 01:45.

Будут ходить дольше в новогоднюю ночь и поезда ЦППК. Кроме того, 31 декабря электрички начнут курсировать по расписанию субботы. В этот же день пассажиры смогут воспользоваться двумя дополнительными рейсами – № 7193 Куровская – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 07:15 и № 7194 Москва (Казанский вокзал) – Шатура, который поедет в сторону области в 09:10.

Перекрытий на дорожных участках в Новый год не планируется.

Январские каникулы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ночь с 6 на 7 января столичный транспорт перейдет на специальный график работы. Метро и МЦК продлят свою работу до 02:00. Поезда МЦД будут курсировать до 03:00, наземный транспорт – до 03:30.

Кроме того, в новогодние выходные изменится режим работы Кольцевой линии московского метро. С 2 по 4 января поезда поедут только против часовой стрелки, с 5 по 7 января – только по часовой. Все станции и пересадки на линии будут работать как обычно.

Пока работает новая схема, специалисты обновят инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. По возможности выбирайте другие маршруты или воспользуйтесь маршрутом автобуса Б. Также закрытым остается участок Замоскворецкой линии, нет движения поездов между станциями "Автозаводская" и "Орехово". Здесь работают компенсационные автобусы, кроме того, можно воспользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД.

Электрички ЦППК с 1 до 7 января поедут по расписанию субботы, 8-го числа – по графику воскресенья. Кроме того, на линиях появятся дополнительные поезда. В частности, с 2 по 8 января будут курсировать составы № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула, который поедет в 10:21, и № 7030 Тула – Москва (Курский вокзал) с отправлением в 13:47.

Также 7 и 8 января ЦППК организует дополнительный поезд № 7051 Рязань – Москва (Казанский вокзал). В столицу он отправится в 15:45. Графики движения некоторых поездов с конца декабря и во время каникул точечно скорректируют, актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте ЦППК, ж/д станциях и остановках и в мобильном приложении перевозчика.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автомобилисты в новогодние каникулы смогут парковаться в Москве бесплатно (это не относится к стоянкам закрытого типа со шлагбаумом).

Важно: с 31 декабря и до конца выходных оформить разрешение на возврат эвакуированной машины можно в четырех пунктах МАДИ на спецстоянках по адресам:



проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно);

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

31 декабря, 1 и 7 января

Кроме того,будет закрыт сервисный центр "Московский транспорт" по адресу улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1. Там разрешение на возврат машины выдадут в штатном режиме в другие дни каникул с 08:00 до 20:00. Получить автомобиль со спецстоянки можно будет круглосуточно, все они работают без перерыва.