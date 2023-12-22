Ледовые шоу и утренники: что посмотреть на фестивале "Путешествие в Рождество"

В юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве организуют свыше 1,5 тысячи мероприятий. Среди них – концерты, утренники для детей и спектакли, которые пройдут на разных площадках столицы. Рассказываем, куда стоит сходить и что посмотреть в рамках фестиваля.



Ледовые шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы с 22 декабря по 8 января ждут более 120 ледовых представлений на площадках фестиваля. В числе их авторов и постановщиков значатся такие именитые фигуристы, как многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев, а также олимпийская чемпионка Татьяна Навка.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Зрители увидят лучшие ледовые шоу, представленные в рамках фестивалей прошлых лет, и премьеры. Они будут проходить ежедневно с 15:30 до 20:00.

Ледовые шоу покажут на катке на площади Революции. Здесь для зрителей установили трибуны, рассчитанные на 800 гостей. Представления также организуют на площадках в районах Марьино (улица Перерва, владение 52) и Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1б). В этих локациях зрительские трибуны вмещают по 400 человек.

Гости смогут насладиться такими постановками, как "Белоснежка", "Золотой ключик", "Щелкунчик", "Золушка" и "Царевна-лягушка". С подробным расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте "Московских сезонов".



Спектакли и представления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках фестиваля спектакли уличных театральных коллективов и выступления музыкальных групп проходят ежедневно с 17:00 на Манежной площади. Здесь же расположилась фотозона "Рождественский вокзал", где смонтировали перрон с деревянным вагоном и часами.

На Тверской площади на протяжении всего фестиваля горожан ждет акция "Московское чаепитие". Ежедневно с 12:00 до 20:00 желающие могут посетить чайную гостиную. В программе – мастер-классы, на которых научат танцевать менуэт, полонез и мазурку. Также с 15:00 до 19:00 можно посмотреть тематический спектакль, созданный из воспоминаний жителей города 1960-х годов. В перерывах на площадке читают отрывки из знаменитых произведений. Например, из "Обломова", "Капитанский дочки" и "Евгения Онегина".



Детские утренники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Насыщенную программу подготовили и для детей. В частности, на 25 окружных площадках и в Парке Горького юных посетителей будут встречать сказочные персонажи каждые выходные с 30 декабря по 7 января. Начало детских праздников – в 14:00. Сказке "Морозко" посвятят утренники 30 декабря, 2 и 5 января. Вместе с тем 31 декабря, 3 и 6 января мероприятия организуют по мотивам "Двенадцати месяцев". Кроме того, 1, 4 и 7 января детей встретит Снегурочка.

С 15:00 в выходные дни во всех округах города покажут рождественские спектакли. Например, 23 декабря в Парке Горького можно посмотреть "Белую сказку", на Ореховом бульваре – "Госпожу Метелицу", а на Ключевой улице – представление "Как Емеля из царства печек Москву спасал".

Возле Гольяновского пруда 24 декабря маленьких гостей ждет постановка "Помощница Деда Мороза". В тот же день на улице Перерве покажут "Сказку сказок", а на Профсоюзной улице – "Мороз Иванович". Вместе с тем с 16:00 и до 19:00 на площадках будут проводить анимационные программы для малышей с участием Деда Мороза и Снегурочки.



Концерты

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

В программе фестиваля запланированы и выступления популярных отечественных артистов, которые будут проходить ежедневно в 18:00 вплоть до 7 января. Например, 23 декабря на Сухонской улице споет Amirchik, на улице Адмирала Руднева выступит группа Drumma Queens, а на улице Перерве – Егор Шип. На следующий день, 24 декабря, на сцену в проезде Серебрякова выйдет Олег Майами.

Кроме того, по выходным с 17:00 гостей фестиваля ждет танцевальная программа с диджеем. Позднее, с 19:00, на сцену будут выходить молодые популярные исполнители. Например, на улице Теплый Стан 23 декабря состоится выступление инди-рок-группы "Андеграунд". На улице Перерве 24 декабря споет кавер-группа "Русский бит", а на площади Славы можно будет послушать коллектив CoffeetimeBand, который исполняет песни только при помощи голоса.

На площадку на Ореховом бульваре выйдет автор и исполнитель Витольд Петровский, а в Парке Горького – Михаил Житов. Для жителей Зеленограда споет блогер Маша Фей.

