Москвичам рассказали о мероприятиях в День Государственного флага 22 августа

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Жителей Москвы ждет множество ярких мероприятий, посвященных одному из главных символов страны. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 17:00 22 августа на Большой спортивной арене начнется большой праздничный концерт. Главной темой вечера станут цвета флага: зрителям напомнят их значение и историю, расскажут, почему именно они символизируют страну. Все это будет дополнено звуковыми и визуальными спецэффектами. Например, крыша арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами.

На сцену выйдут известные рок-музыканты – Сергей Бобунец, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, а также группы "КняZz", "Чиж&Co", "Наши", "Пилот", "123-й полк" и "7Б".

Концерт бесплатный, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Музей Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 12:00 на площади около музея развернут флаг РФ площадью около тысячи квадратных метров (полотно занесено в Книгу рекордов России). Гостей также ждет выступление военного оркестра и музыкантов.

В 14:00 в Зале полководцев начнется концерт, а с 14:00 до 16:00 волонтеры музея проведут мастер-классы по плетению для детей, во время которых ребята смогут сделать браслет в цветах российского флага.

ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Большую программу подготовили павильоны Выставки. Например, Музей славянской письменности "Слово" в 19:00 проведет экскурсию, во время которой гостям расскажут интересные факты о российском флаге. В Центре национальных конных традиций с 18:00 на выводном круге состоится показательное выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды.

Праздник пройдет и на "Робостанции": с 11:00 до 20:00 роботы будут поднимать флаг, читать стихотворения о России, а для детей проведут мастер-классы. В 15:00 гостей пригласят поиграть в старинную русскую забаву – лапту под руководством заслуженных тренеров и мастеров спорта.

Парки и библиотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные парки тоже подготовили много активностей. В саду "Эрмитаж" с 14:00 до 16:00 детям покажут постановку, посвященную истории флага, и проведут мастер-класс по созданию корабликов.

В Саду имени Баумана на сцене "Ракушка" в 20:30 состоится лекция "Как читать флаги и гербы" – на ней расскажут об особенностях символов разных стран.

На центральной площади парка "Дубки" с 12:00 до 14:00 покажут танцевальные номера и проведут мастер-классы по изготовлению браслетов в цветах триколора. Памятные украшения будут раздавать и в других парках, например "Северное Тушино", в зонах отдыха "Левобережье" и "Покровский берег".

В парке "Фили" с 16:00 до 17:30 выступит Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ. Музыканты исполнят попурри на темы песен о Москве, марши, вальсы, а также русские народные песни.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В свою очередь, сотрудники библиотеки № 244 проведут лекцию "Белый, синий, красный": гости познакомятся с историей происхождения триколора, разгадают значения его цветов и узнают эволюцию государственного символа с древних времен и до наших дней.

В завершении лекции пройдет мини-викторина, а также мастер-класс, на котором гости смогут создать гербовое знамя своей семьи. Начало в 16:00.

А библиотека № 241 проведет тематическую программу "В символах Россию открываю, в символах Россию познаю". На мультимедийной презентации гостям расскажут о гербе и флаге России – как эти государственные символы связаны между собой. Программу завершит историческая викторина. Начало в 15:00.