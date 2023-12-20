"Резкая оттепель": куда обращаться при скоплении воды из-за таяния снега в Москве

В Москву пришла резкая оттепель, из-за чего на столичных улицах начал таять снег. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме. Коммунальные бригады дежурят в местах возможных временных скоплений воды. Рассказываем, куда можно обратиться по этому поводу.



"Активное таяние"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице на фоне плюсовых температур начал таять снежный покров. За прошедшие сутки на метеостанции ВДНХ он уменьшился на 7 сантиметров. Об этом рассказал в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Вместе с тем на метеостанции МГУ была зафиксирована еще большая убыль. Здесь в сравнении с предыдущим днем снежный слой стал ниже на 8 сантиметров.

В связи с погодными перепадами коммунальные службы города продолжают вести работу в усиленном режиме. Об этом 19 декабря сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Из-за резкой оттепели в столице идет активное таяние снега, в связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", – отметил он.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В местах возможных временных скоплений воды дежурят около 300 бригад Мосводостока, задействовано почти 290 единиц техники. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, проводятся регламентные работы по очистке улиц, дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и крыш жилых домов.

Синоптики прогнозируют, что до конца рабочей недели температура воздуха в городе будет около ноля. По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, такой показатель выше климатической нормы на 5–6 градусов. Однако минусовые значения должны вернуться в столицу к выходным.

"В субботу, 23 декабря, среднесуточная температура будет уже отрицательная. Поэтому можно сказать, что мороз к нам вернется. Днем прогнозируется -4...1 градус. В воскресенье температура будет и в ночные, и в дневные часы в пределах -2…-7 градусов", – уточнила синоптик.



Куда обращаться при временных скоплениях воды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы могут сообщать в различные службы о временных скоплениях воды. Если оно появилось около дома, то необходимо обратиться в управу района или префектуру округа. Также можно позвонить в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53. Еще один вариант – оставить заявку на портале "Наш город" по адресу gorod.mos.ru. К ней нужно будет приложить фотографию и указать адрес.

В случае если проблема возникла на автодороге или в дворовых проездах, то горожанам следует обращаться за помощью в Мосводосток. Для этого можно позвонить по номеру +7 (495) 657-87-03 или оставить сообщение в официальном сообществе службы в соцсети "ВКонтакте".

За устранение воды в подземных переходах отвечает Гормост. Обратиться в учреждение можно по номеру +7 (496) 632-58-46.

Ранее сообщалось, что очередная волна оттепели прогнозируется в столице в начале 2024 года. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что в нынешнем зимнем сезоне среднее значение температуры в Москве окажется несколько выше климатической нормы.

