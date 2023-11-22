Климатолог спрогнозировал снежный декабрь в Москве

В Москве 23 ноября прогнозируется сильный снегопад. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности. Московских автовладельцев попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. По словам синоптиков, снег продолжит идти и в последующие дни, из-за чего на улицах подрастут сугробы. Рассказываем подробности, а также какие прогнозы дают специалисты на декабрь в столице.
"Обложные снегопады"
В Московском регионе из-за метели в четверг, 23 ноября, был объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра РФ, в столице предупреждение продолжит действовать с 15:00 до 21:00. В связи с этим Дептранс Москвы попросил водителей по возможности отказаться от поездок на личном авто. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в этот день столбики термометров в городе опустятся до -5…-8 градусов.
Уже к вечеру четверга прогнозируется снежный покров высотой в 2–4 сантиметра. При этом 24 ноября он может подрасти до 5–7 сантиметров, а в предстоящие выходные составить 7–9 сантиметров. По словам Тишковца, такой показатель является нормой для первой декады декабря.
"В понедельник, в связи с выходом южного циклона, ожидаются обильные снегопады, благодаря чему снежный покров повысится до 10–15 сантиметров, что соответствует многолетней норме 2-й и 3-й декад декабря. То есть природа в ближайшие дни перебросит нас на месяц вперед", – подчеркнул синоптик.
Высокая вероятность того, что в Москве к Новому году высота сугробов составит порядка 20 сантиметров, полагает специалист.
"Повышенная неоднородность"
В новогоднюю ночь столица будет заснеженной. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.
По его прогнозам, средняя температура в городе в декабре не будет сильно отклоняться от нормы, которая за последние 30 лет установилась на отметке -4,4 градуса. При этом погода в первом месяце зимы может оказаться переменчивой, не исключены оттепели, уточнил эксперт.
"Предположение основано на последствиях усугубляющегося глобального потепления. Океаны нагреваются, происходит дополнительное испарение воды. Влага попадает в атмосферу, после чего распределяется по территории земного шара. Раз больше испарилось, значит, больше выпадет", – объяснил специалист.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что, согласно прогнозу, среднее значение температуры этой зимой в столице, вероятно, будет немного выше нормы.
Однако специалист подчеркнул, что общее представление может в будущем поменяться, так как в метеорологии точные прогнозы невозможно сделать дальше чем на две недели.
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