Климатолог спрогнозировал снежный декабрь в Москве

В Москве 23 ноября прогнозируется сильный снегопад. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности. Московских автовладельцев попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. По словам синоптиков, снег продолжит идти и в последующие дни, из-за чего на улицах подрастут сугробы. Рассказываем подробности, а также какие прогнозы дают специалисты на декабрь в столице.



"Обложные снегопады"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе из-за метели в четверг, 23 ноября, был объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра РФ, в столице предупреждение продолжит действовать с 15:00 до 21:00. В связи с этим Дептранс Москвы попросил водителей по возможности отказаться от поездок на личном авто. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в этот день столбики термометров в городе опустятся до -5…-8 градусов.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Примерно с 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам, в результате чего к вечеру закружат метели с ухудшением видимости до 1–3 километров, в ночь на пятницу – до 250–500 метров.

Уже к вечеру четверга прогнозируется снежный покров высотой в 2–4 сантиметра. При этом 24 ноября он может подрасти до 5–7 сантиметров, а в предстоящие выходные составить 7–9 сантиметров. По словам Тишковца, такой показатель является нормой для первой декады декабря.

"В понедельник, в связи с выходом южного циклона, ожидаются обильные снегопады, благодаря чему снежный покров повысится до 10–15 сантиметров, что соответствует многолетней норме 2-й и 3-й декад декабря. То есть природа в ближайшие дни перебросит нас на месяц вперед", – подчеркнул синоптик.

Высокая вероятность того, что в Москве к Новому году высота сугробов составит порядка 20 сантиметров, полагает специалист.



"Повышенная неоднородность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогоднюю ночь столица будет заснеженной. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

По его прогнозам, средняя температура в городе в декабре не будет сильно отклоняться от нормы, которая за последние 30 лет установилась на отметке -4,4 градуса. При этом погода в первом месяце зимы может оказаться переменчивой, не исключены оттепели, уточнил эксперт.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Основываясь на климатических данных, мы предполагаем, что нынешний декабрь будет более снежным.

"Предположение основано на последствиях усугубляющегося глобального потепления. Океаны нагреваются, происходит дополнительное испарение воды. Влага попадает в атмосферу, после чего распределяется по территории земного шара. Раз больше испарилось, значит, больше выпадет", – объяснил специалист.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что, согласно прогнозу, среднее значение температуры этой зимой в столице, вероятно, будет немного выше нормы.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ В этом году повышенная неоднородность: количество оттепелей за зимний период, в декабре в частности, будет больше, чем обычно. И понижения температуры, градусов до 15 мороза в Москве, тоже будут встречаться чаще, чем обычно.

Однако специалист подчеркнул, что общее представление может в будущем поменяться, так как в метеорологии точные прогнозы невозможно сделать дальше чем на две недели.

