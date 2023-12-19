Шоу, танцы и встречи со звездами: что ждет гостей "Нового года в Москве" на ВДНХ

Тематическая программа "Новый год в Москве" началась на выставке-форуме "Россия". Самые яркие мероприятия этой недели – в нашем материале.

Музыка и танцы

Праздничная программа началась на международной выставке-форуме "Россия" 19 декабря. Шоу, встречи со знаменитостями и творческие мастер-классы продлятся до 14 января.



Сергей Собянин мэр Москвы Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ.

Одним из громких мероприятий станет флешмоб "В ритме столицы" от московских танцоров и артистов – он будет проходить в течение дня с 20 декабря по 24-е. Гости увидят зажигательную хореографию и услышат популярные песни.

В эти же даты артисты столичных культурных центров будут выступать с музыкальной праздничной программой. Гости услышат группу "КвинтА", диджея Peak, творчество ансамблей русской песни "Калинушка" и "Московия" и других исполнителей.

Творческие встречи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекция художника-модельера, основателя бренда женской одежды и мастерской по индивидуальному пошиву мужского костюма Екатерины Гейль "Искусство украшения" начнется 20 декабря в 14:30. Спикер подскажет творческие идеи для оформления новогоднего интерьера и поделится актуальными трендами декора.

Когда наступает Новый год на других планетах, лектор Московского планетария Екатерина Ефремова расскажет 21 декабря в 17:30. В частности, слушатели узнают, как бы человечество могло отметить этот праздник на экзопланетах за пределами Солнечной системы.

Лекция психолога-стилиста, эксперта по построению личного бренда Марии Орехановой о праздничных нарядах состоится 22 декабря в 14:30. Гости узнают, в чем отмечали Новый год наши предки и откуда пришел тренд встречать его в одежде определенного цвета. А также – какой образ выбрать для торжества в этом году.

Встреча с актером, режиссером, хореографом Егором Дружининым намечена на 23 декабря в 17:30. Он расскажет о традиционных и современных танцевальных направлениях, а также о том, существует ли специальный стиль движений для Нового года.

Мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Занятие по росписи традиционных русских пряников начнется 20 декабря в 12:30. Участники узнают историю и традиции этого ремесла и создадут свои уникальные сладости, украсив их новогодними узорами. Все будет происходить под руководством мастера-художника Анны Горбачевой.

Мастер-класс по росписи новогодних шаров пройдет 22 декабря в 12:30. Профессиональный художник Мария Терехова познакомит гостей с различными техниками и поможет создать необычное украшение для праздничной елки.

А мастер-класс по изготовлению пушистых игрушек состоится 24 декабря в 13:45: юные гости выставки смогут сделать праздничный сувенир с помощью специальной техники закручивания плюшевой нити по спирали. Вдохновителями для творчества будут знаменитые герои мультфильмов. Игрушку можно и нужно забрать на память, чтобы украсить ей свою домашнюю елку.

Все мероприятия доступны по ссылке.