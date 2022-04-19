Как пользоваться велопрокатом в Москве

18 апреля в столице заработал городской велопрокат. В этом сезоне доступны 7,5 тысячи велосипедов и 720 станций по всему городу. Рассказываем, что нового предлагает сервис, как им пользоваться и где покататься.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новинки сезона

Этой весной городской велопрокат предлагает 7,5 тысячи велосипедов, 500 из них – электрические. Они размещены на 720 станциях во всех округах столицы, в том числе в Троицке и Зеленограде. Кроме того, в этом сезоне новые станции откроют в Сколкове и других районах.

Цены на аренду остались прежними, но расчет стоимости теперь будет проходить поминутно: дополнительное время поездки обойдется в 4 рубля за минуту.



Максим Ликсутов заммэра по вопросам транспорта В среднем в Москве совершается более 20 тысяч поездок на велосипедах в сутки, в 2021 году пользователи сервиса проехали 14 миллионов километров.

Кроме того, в этом году запустили новый тариф "Прогулка": за три часа нужно будет заплатить 400 рублей. Это время можно разбить на несколько поездок, а также перенести часть из них на следующий день – тариф действует в течение двух суток. После завершения трех часов взимается поминутная оплата.

Как пользоваться сервисом

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте velobike.ru, в мобильном приложении "ВелоБайк" (App Store или Google Play) или в терминале велопроката. Для этого понадобятся телефон и банковская карта. После занесения данных на электронную почту и телефон вам придут логин и пароль, необходимые для доступа к прокату и для входа в личный кабинет.

Затем нужно выбрать и оплатить доступ на сутки (155 рублей), месяц (615 рублей) или сезон (1 235 или 1 855 рублей при тарифе "На сезон 60 минут"). Также можно приобрести поминутный тариф (20 рублей), срок его действия – 24 часа либо до завершения первой поездки. Стоимость минуты – 5 рублей.

За исключением поминутного, остальные тарифы включают в себя полчаса бесплатного катания (или час при тарифе "На сезон 60 минут"). Каждая минута сверх этого обойдется в 4 рубля. Важно: перерыв между поездками должен составлять не менее 15 минут, и если не сдать велосипед после двух суток использования, то взимается штраф 30 000 рублей.

К оплате принимаются именные карты Visa, Mastercard и "Мир".

Как начать поездку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С помощью мобильного приложения нужно найти одну из станций проката и убедиться, что на ней есть свободные велосипеды. Затем выбрать понравившийся байк, нажать "Ок" на его панели, ввести свои логин и пароль на электронном замке, который находится на руле. Останется дождаться сообщения о начале проката. При этом можно привязать в личном кабинете карту "Тройка" и брать велосипед, приложив ее к дисплею и введя пароль.

Если байк неисправен или сломался во время поездки, нужно позвонить в службу поддержки по телефону +7 (495) 966-46-69 и сообщить номер велосипеда и станции, а также о найденных вами неисправностях. Затем следует оставить велосипед на станции и дождаться однократного звукового сигнала о блокировке.



На станциях для электровелосипедов есть специальные индикаторы заряда, расположенные на парковочных стойках с правой стороны. Если горит зеленым – велосипед готов к поездке, а если мигает, то он заряжается (время зарядки от 0 до 100% – примерно четыре часа).

Для недолгой парковки вне станции у велосипедов спрятан выдвижной замок. Он не слишком длинный, но для фонарного столба или для городских парковочных конструкций вполне подойдет. Шнур фиксируется под рулем, а после ввода пароля трос блокируется. Такой же алгоритм разблокирует замок, после чего можно продолжить движение.



Как вернуть велосипед

Вернуть велосипед можно на любую свободную парковочную стойку и обязательно дождаться надписи "Возврат ок" ("Конец" – на электровелосипеде) на электронном замке на руле, иначе аренда будет продолжена. В течение минуты после окончания проката на телефон должно прийти СМС-сообщение с подтверждением завершения.

Электробайк можно вернуть на любую работающую станцию электропроката в специальный порт с надписью "Электровелосипед". За возврат в обычный порт придется заплатить штраф – тысячу рублей.

Где прокатиться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для любителей природы есть маршрут "Пять парков". Старт – из "Сокольников", затем дорога идет в Екатерининский парк на проспекте Мира, далее – до "Музеона", Парка Горького и Нескучного сада. Конечная точка – в Пресненском парке. Длина дистанции – 33 километра, а примерное время в пути – три часа.

Для новичков подойдет более короткий маршрут, который лучше всего проехать в мае, – "Цветущие сады МГУ". Отправившись от метро "Университет", можно прокатиться по проспекту Вернадского, повернуть на Университетский и, доехав до смотровой площадки, свернуть к Главному зданию МГУ. Объехав вокруг него, стоит заехать в Ботанический сад, расположенный недалеко от биологического факультета, в котором цветут разные сорта сирени. Весь маршрут проходит по яблоневым аллеям, которые посажены несколькими поколениями студентов и преподавателей МГУ. Длина – 12 километров и около часа в пути.

Еще один живописный маршрут – "Четыре моста". За полтора часа (26 километров) можно успеть посмотреть Пушкинскую набережную, четыре моста, Нескучный сад, горнолыжный подъемник на Воробьевых горах, стадион "Лужники" и дома-книжки на Новом Арбате.