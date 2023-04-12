К даче готовы: где в Москве сделать комплексную вакцинацию собак

В столице продлили акцию по комплексной вакцинации собак в государственных ветклиниках. Куда привести питомца на прививку и как подготовить его к процедуре – в материале Москвы 24.



Комплексная защита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кампания по комплексной вакцинации собак началась еще 10 марта. В пресс-службе комитета ветеринарии рассказали, что в преддверии сезона дач и отпусков эта процедура очень востребована, поэтому сроки были продлены до 10 мая включительно.

Вакцина защищает собак от лептоспироза, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции и парагриппа. В дни акции прививка препаратом "Нобивак" стоит 1 000 рублей.

В комитете добавили, что за примерно за две недели до процедуры рекомендуется дать собаке таблетку от гельминтов. Если владельцы и так делают это по графику, то дополнительно принимать препарат не нужно. Кроме того, врач обязательно осмотрит животное, так как прививают только здоровых питомцев.



Куда идти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве работает 26 государственных ветклиник. Все адреса собраны здесь.

В комитете ветеринарии подчеркнули, что предварительная запись на комплексную вакцинацию обязательна. Сделать это можно через портал mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" или "Моя Москва", а также по круглосуточному номеру контакт-центра +7 (495) 612-04-25.

Кроме того, в столице можно бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства. Для этого Госветслужба организует прививочные пункты. С графиком их работы на май можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.