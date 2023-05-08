За спиной была Москва: места столицы, сохранившие следы Великой Отечественной войны

Следы от взрывной волны на фасаде музея или больницы, сквер, появившийся на месте бомбежки, – в столице есть множество мест и памятников архитектуры, до сих пор хранящих напоминания о Великой Отечественной войне. Москва 24 решила рассказать о таких объектах.
Разорванный дом и упавший памятник
Один из самых ярких следов войны в Москве – разорванный дом на Моховой улице. Изначально он представлял собой единое целое, но в 1941 году в него попала бомба. Она прошла четыре этажа, взорвалась у подвала и разделила здание на две части.
Уцелевшие половины восстановили, а разрушенный фрагмент так и не отстроили, оставив этот дом как воспоминание о войне.
Другой известный объект, который пострадал от вражеских ударов, – памятник Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре. В 1941 году недалеко от скульптуры упала огромная бомба, и фигуру ученого отбросило взрывной волной с постамента. В результате образовалась воронка свыше 10 метров глубиной и 30 метров шириной.
Памятник быстро вернули на место, однако сколы и трещины до сих пор можно увидеть у левой ноги естествоиспытателя.
Молчаливые свидетели
"Расколотый" дом и пострадавший памятник Тимирязеву – достаточно известные символы того страшного времени. Однако многие москвичи не догадываются, что некоторые здания, скверы, жилые дома, мимо которых мы постоянно проходим, также были повреждены или сыграли большую роль в военных действиях. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный экскурсовод Виктория Суркова.
Другой неочевидный пример – небольшой сквер на пересечении Никольской улицы и Богоявленского переулка.
"Изначально на этом месте была торговая постройка. В 1941 году она была разрушена вражеским снарядом. Обломки разобрали, но там ничего не построили, а создали сквер. Можно заметить, что он выбивается из общей застройки улицы", – отметила экскурсовод.
Следы на стенах
В XX веке на улице Воронцово Поле, недалеко от Курского вокзала, была построена Евангелическая больница, которая также пострадала в 1941 году.
Подобные следы есть и на южном фасаде Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина со стороны Волхонки, добавила Суркова.
Рубежи обороны
В свою очередь, на Новоясеневском проспекте до сих пор находится долговременная огневая точка (ДОТ), сооруженная из железобетонных балок во время боев за столицу. На каменной стеле рядом с ДОТом есть надпись: "Здесь в 1941 году проходил Юго-Западный рубеж Московской зоны обороны".
Такую же точку можно найти в районе Щукино – в 2016 году ей присвоили статус объекта культурного наследия.
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