За спиной была Москва: места столицы, сохранившие следы Великой Отечественной войны

Следы от взрывной волны на фасаде музея или больницы, сквер, появившийся на месте бомбежки, – в столице есть множество мест и памятников архитектуры, до сих пор хранящих напоминания о Великой Отечественной войне. Москва 24 решила рассказать о таких объектах.



Разорванный дом и упавший памятник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из самых ярких следов войны в Москве – разорванный дом на Моховой улице. Изначально он представлял собой единое целое, но в 1941 году в него попала бомба. Она прошла четыре этажа, взорвалась у подвала и разделила здание на две части.

Уцелевшие половины восстановили, а разрушенный фрагмент так и не отстроили, оставив этот дом как воспоминание о войне.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Другой известный объект, который пострадал от вражеских ударов, – памятник Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре. В 1941 году недалеко от скульптуры упала огромная бомба, и фигуру ученого отбросило взрывной волной с постамента. В результате образовалась воронка свыше 10 метров глубиной и 30 метров шириной.

Памятник быстро вернули на место, однако сколы и трещины до сих пор можно увидеть у левой ноги естествоиспытателя.



Молчаливые свидетели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Расколотый" дом и пострадавший памятник Тимирязеву – достаточно известные символы того страшного времени. Однако многие москвичи не догадываются, что некоторые здания, скверы, жилые дома, мимо которых мы постоянно проходим, также были повреждены или сыграли большую роль в военных действиях. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный экскурсовод Виктория Суркова.





Виктория Суркова экскурсовод Например, дом Нирнзее – многоэтажная жилая постройка в Большом Гнездниковском переулке, в прошлом веке считалась первым небоскребом в Москве. На его крыше в 1941 году располагались установки противовоздушной обороны. Сохранились черно-белые фотографии с советскими солдатами на крыше.

Другой неочевидный пример – небольшой сквер на пересечении Никольской улицы и Богоявленского переулка.

"Изначально на этом месте была торговая постройка. В 1941 году она была разрушена вражеским снарядом. Обломки разобрали, но там ничего не построили, а создали сквер. Можно заметить, что он выбивается из общей застройки улицы", – отметила экскурсовод.



Следы на стенах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В XX веке на улице Воронцово Поле, недалеко от Курского вокзала, была построена Евангелическая больница, которая также пострадала в 1941 году.





Виктория Суркова экскурсовод Фашисты активно бомбили железнодорожные магистрали и вокзал. Один из снарядов упал недалеко от медучреждения. На стене напротив дома № 16 можно увидеть множество пробоин.

Подобные следы есть и на южном фасаде Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина со стороны Волхонки, добавила Суркова.



Рубежи обороны

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В свою очередь, на Новоясеневском проспекте до сих пор находится долговременная огневая точка (ДОТ), сооруженная из железобетонных балок во время боев за столицу. На каменной стеле рядом с ДОТом есть надпись: "Здесь в 1941 году проходил Юго-Западный рубеж Московской зоны обороны".

Такую же точку можно найти в районе Щукино – в 2016 году ей присвоили статус объекта культурного наследия.