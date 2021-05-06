Какие улицы перекроют в связи с генеральной репетицией парада Победы в Москве

Завтра, 7 мая, в столице пройдет генеральная репетиция парада Победы. Ее время как всегда совпадет с временем начала самого парада Победы: колонны пройдут в сторону Красной площади со стороны улицы Нижние Мнёвники ровно в 10 утра. В связи с этим движение в городе до обеда ограничат. Рассказываем, какие улицы перекроют, как их объехать, а также как изменится схема движения общественного транспорта.

Перекрытия улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с прохождением военных колонн в рамках генеральной репетиции парада Победы утром в Москве будет полностью перекрыто несколько участков дорог.

Участок 1

Так, с 05:30 до 08:00 будут перекрыты следующие улицы:



Фото: transport.mos.ru

Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), улица Нижние Мнёвники – СЗХ (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники), Карамышевский мост, улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), проспект Маршала Жукова (от бульвара генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Мнёвники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Садовая- Триумфальная улица, Садовая-Каретная улица,1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Участок 2

С 05:30 и до окончания генеральной репетиции парада будет невозможен проезд по следующим отрезкам улиц:



Фото: transport.mos.ru

Тверская улица (от Моховой улицы до Тверского бульвара), Тверская улица (от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы), 1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека), Оружейный переулок (от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до Тверской улицы), Моховая улица (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы), улица Охотный Ряд, Театральный проезд, улица Большая Никитская (от Моховой улицы до Романова переулка), Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Гончарная набережная (от Гончарного проезда), Котельническая набережная, Устьинская набережная, Подгорская набережная, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская набережная, Раушская набережная, Болотная набережная, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушский переулки, улица Солянка, Кадашевская набережная, улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).

Участок 3

Также с 10 утра и до окончания прохода техники полностью перекроют Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстной бульвар (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда), Большой Путинковский переулок (от улицы Малой Дмитровки до Тверской улицы).

Участок 4

Наконец с 10 утра и до окончания генеральной репетиции закроют проезд еще на нескольких отрезках столичных дорог:



Фото: transport.mos.ru

Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки), улица Воздвиженка, улица Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Садовая-Триумфальная улица, Садовая-Каретная улица, 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Баррикадная улица, улица Красная Пресня, Звенигородское шоссе, улица Мнёвники, проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), улица Нижние Мнёвники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники), Карамышевский мост, улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники).

Обратим внимание, что на всех вышеперечисленных участках предусмотрена ликвидация парковочного пространства с 00:01 7 мая и до 13:00 9 мая .



Метро и общественный транспорт

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи с генеральной репетицией парада Победы ограничат работу столичного метрополитена.

Так, с 05:30 и до окончания проезда техники станции "Боровицкая", "Александровский Сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь революции" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.

Также дополнительные ограничения возможны на станциях "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Арбатская" (Арбатско-Покровской и Филевской линий), "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий).

Стоит обратить внимание на изменения в движении наземного общественного транспорта, маршруты которого проходят по центральным улицам города, а также улицам следования военной техники. Подробнее о временно обновленной схеме движения можно узнать здесь.