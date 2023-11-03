ЗАГС, почта, больницы: как будут работать учреждения Москвы с 4 по 6 ноября

В честь Дня народного единства жители столицы будут отдыхать с 4 по 6 ноября – нерабочим будет понедельник. В связи с этим многие государственные учреждения (поликлиники, Почта России, МФЦ, ЗАГС и другие) скорректируют режим работы. Подробности всех изменений – в нашем материале.



Поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, а 6 ноября – с 09:00 до 18:00. Такой же график будет и у травматологических пунктов. Кабинеты ОРВИ в эти даты заработают с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом можно будет 4 и 5 ноября с 09:00 до 15:00.

В детских поликлиниках 6 ноября прием будет идти с 09:00 до 15:00, в их травмпунктах – с 08:00 до 22:00 все три дня выходных. Медпомощь на дому будет доступна с 09:00 до 15:00.

Все женские консультации 5 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, а 6 ноября – с 09:00 до 18:00. При этом 4 ноября с 09:00 до 16:00 будут открыты только те отделения, которые обслуживают 10 и более участков.

Круглосуточные травмпункты, Центр диагностики и телемедицины, молочно-раздаточные пункты в выходные дни будут работать в обычном графике.

Почта России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Суббота, 4 ноября, станет выходным днем для всех отделений Почты, кроме круглосуточных. В этот день почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

При этом 5 и 6 ноября Почта будет работать в прежнем режиме. Уточнить расписание ближайшего отделения можно на сайте организации или в мобильном приложении.

Центры госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для всех офисов "Мои документы" 4 ноября станет выходным. В остальные дни учреждения будут работать по обычному графику. Однако 6 ноября не будет предоставляться прием и выдача документов ИП и юрлицам по услуге "Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество" в 29 центрах.

Центры соцзащиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центры московского долголетия, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для лиц без определенного места жительства, его филиалы, а также мобильная служба "Социальный патруль" в нерабочие дни будут функционировать по обычному графику. Территориальные центры соцобслуживания в этот период продолжат оказывать услуги на дому.

Экстренная психологическая поддержка будет доступна круглосуточно. Ее можно получить по телефонам 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного), а также в онлайн-чате на сайте Московской службы психологической помощи населению.

Единый центр поддержки участников СВО, их членов и семей, центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера", семейные центры, а также реабилитационные учреждения для людей с ограниченными возможностями закроются на три дня.

ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все столичные отделения ЗАГС 4 ноября будут закрыты. С 5 по 7 ноября для посетителей останутся доступны только дворцы бракосочетания №1 и 4 – они будут работать в обычном графике. При этом выездные церемонии регистрации брака будут проходить в обычном режиме.

Госавтоинспекция

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Москвы не будут работать с 4 по 6 ноября. При этом подразделения ГИБДД, которые расположены в центрах "Госуслуг", будут открыты для посетителей 5-го и 6-го.

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля с 4-го по 6-е число можно будет в пунктах МАДИ по следующим адресам:

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно)

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно)

улица Вагоноремонтная, владение 4А (круглосуточно)

проезд Дубовой Рощи, владение 7А (с 10:00 до 22:00)

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Возврат машины доступен круглосуточно, спецстоянки работают без выходных. Узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефонам +7 (495) 539-54-54 и 3210 (с мобильного), а также в приложении "Парковки России".