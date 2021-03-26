Эксперты рассказали, подорожает ли нефть из-за ЧП в Суэцком канале

Огромный контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и полностью перекрыл движение по важной транспортной артерии. Из-за аварии в акватории образовался затор более чем из 100 судов, которые перевозят в том числе нефтепродукты на общую сумму порядка 400 миллионов долларов. Выясняем, может ли это ЧП повлиять на мировые цены на черное золото.



Фото: Suez Canal Authority via AP

Корабельный затор

В среду, 24 марта, гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Судно длиной 400 метров следовало из Китая в Роттердам. Благодаря внушительным размерам корабль можно увидеть даже из космоса. По предварительным данным, причиной случившегося стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Застрявший контейнеровоз развернуло течением поперек канала, в результате чего движение по нему было полностью заблокировано в обе стороны. Это создало затор по меньшей мере из 100 судов. Сейчас корабль пытаются снять с мели с помощью буксиров и восстановить движение по акватории. Чтобы это сделать, нужно углубить дно. Администрация канала заявила, что работы в районе инцидента выполнены на 87% – выкопали почти 17 тысяч кубометров песка.

Суэцкий канал – судоходный бесшлюзовый морской канал, расположенный на северо-востоке Египта. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Считается, что между портами Атлантического и Индийского океанов это кратчайший водный путь. Зона канала является условной границей между двумя континентами: Азией и Африкой.



В МИД России предположили, что на разблокировку движения через Суэцкий канал может уйти несколько недель. При этом хозяин Ever Given надеется, что корабль, вероятно, смогут снять с мели в ближайшие выходные. Ежедневные потери от перекрытия канала составляют около 9,6 миллиарда долларов, подсчитали зарубежные издания.

По сообщениям СМИ, на судах, которые не могут пройти канал, находятся нефть и нефтепродукты на сумму более 400 миллионов долларов. В частности, в акватории стоят по меньшей мере семь крупных судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти. Если канал не сумеют разблокировать за ближайшие выходные, будут задержаны еще три танкера с нефтью на сумму 160 миллионов долларов.

В первый день простоя цены на нефть выросли на 5%, но потом немного снизились. Однако 26 марта цены на основные марки снова начали идти вверх.



По информации зарубежных СМИ, из-за блокировки Суэцкого канала также выросла в несколько раз стоимость морских перевозок. Доставка груза из Китая в европейские страны стандартным контейнеровозом раньше стоила около 2 тысяч долларов, теперь же стоимость взлетела в несколько раз – до 8 тысяч. Всего в Суэцком канале задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на общую сумму более 10 миллиардов долларов.

СМИ подсчитали ущерб от блокировки Суэцкого канала

Локальный скачок цен?

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что застрявшее судно посреди Суэцкого канала не окажет значительного влияния на мировые цены на нефть. По его словам, могут быть локальные скачки из-за спекулятивного фактора.

"Спекулятивный фактор зависит от информационной повестки, а она включает в себя различного рода высказывания аналитиков, которые делятся своими ожиданиями о том, как событие отразится на мировых рынках. Если основная часть комментариев будет носить "дефицитный характер", то в ответ на подобные высказывания действительно может произойти небольшой скачок цен", – объяснил собеседник Москвы 24.

При этом эксперт уверен, что такая ситуация не должна привести к реальному дефициту нефти.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики До сих пор есть переизбыток запасов, созданных в 2020 году, а распродажа запасов еще не закончилась. Тем более через Суэцкий канал идет не фундаментальная часть нефтяных потоков. Скорее всего, эту ситуацию можно рассматривать как рекламу Северного морского пути, где не бывает пробок.

Фролов считает, что простой не продлится слишком долго: по последним данным, судно планируют убрать до 31 марта. "В конце концов, Африку можно обогнуть, хоть это дольше, дороже и опаснее, но какие-то суда огибают континент", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что цены на нефть в эпоху пандемии восстанавливаются по схеме "два шага вперед и один назад". На данный момент, по его словам, стоимость начинает как раз восстанавливаться после значительного падения с 70 долларов за баррель до 60 долларов.



Фото: Suez Canal Authority via AP

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в разговоре с Москвой 24 также дал свои прогнозы.

"Как только ситуация выровняется, будет отлажен режим прохода танкеров и вся логистическая история в течение нескольких недель нормализуется, то по мере восстановления ценники на нефть будут понижаться", – пояснил он.





Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Цены уже не растут, как это было 24 марта, когда эта история только начиналась. Тогда был рост на 5%, а сейчас стабилизировались цены в районе 63 долларов, то есть поднялись на 2% со вчерашнего дня.

Эксперт также предположил, что новости о судьбе контейнеровоза в ближайшие дни будут отражаться на курсах нефти как в сторону увеличения, так и в сторону понижения.