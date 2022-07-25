Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки отразится на ценах

В России спрогнозировали падение цен после снижения ключевой ставки Центробанка с 9,5 до 8%. Стоимость товаров уменьшается даже быстрее, чем считалось ранее. В то же время дальнейшее снижение ключевой ставки грозит разгоном инфляции, считают некоторые эксперты. Разбираемся, сделает ли решение Центробанка поход в магазин дешевле.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лучше, чем ждали

Если по итогам мая инфляция составила 17,1%, то в июне этот показатель упал до 15,9%, отметил в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Более того, к 15 июня инфляция стала еще ниже, установившись на уровне 15,5%.





Андрей Кочетков ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее.

Эксперт не исключил, что товары в рознице продолжат дешеветь. На это указывают цены от производителей: в мае они упали на 6,9%, в июне – на 4,1%, привел цифры Кочетков. В то же время дальнейшее ослабление ключевой ставки может вызвать обратную реакцию рынка.

"В заявлении регулятора говорится о существенном вкладе курса рубля в снижение цен. Если ставка будет снижаться столь же агрессивно, то велик риск спровоцировать резкое ослабление рубля и возобновление инфляционного давления", – сказал аналитик.

После начала специальной военной операции на Украине Банк России 28 февраля резко повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор пошел на это из-за кардинально изменившихся внешних условий для экономики страны. Затем ЦБ РФ несколько раз уменьшал ключевую ставку: до 8% ее понизили 22 июля.

Можно ли сделать ключевую ставку еще меньше, регулятор оценит во втором полугодии 2022-го. Решение зависит от фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, рисках со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Курс на удешевление

После снижения ключевой ставки импортерам товаров из-за рубежа станут доступны более дешевые кредиты, обратил внимание в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Это должно сдержать цены на полках магазинов, отметил эксперт.

"Дефицит является достаточно значимым фактором удорожания цен даже вне контекста всех остальных финансовых причин. Первая задача – его не допустить. И в этом смысле текущий импорт может помочь. Чем дешевле для компаний доступ к кредитным ресурсам, чтобы закупать эти партии и обеспечивать их доставку и продажу в России, тем меньше будет необходимости в повышении цен", – сказал он.

Недорогие кредиты помогут сдерживать стоимость товаров и местным производителям сельхозпродукции. Благоприятствуют этому и цены на топливо в период сбора урожая, которые пока удается сдерживать в рамках ожидаемой инфляции, указал Ордов.

"Уже сегодня сельхозпроизводители закладывают в цену текущего урожая потребность в финансировании следующего цикла посевной. Эти ресурсы формируются из нынешних доходов, это специфика отрасли. Если сегодня производители будут спокойны, что кредитные ресурсы для них доступны по относительно дешевым ставкам, у них меньше соблазна и стимулов сегодня закладывать в цену будущие расходы", – считает экономист.

В ближайшей перспективе эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на продукты в России. Это связано с тем, что недостатка в базовых продуктах питания в нашей стране не будет.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова По мере сбора урожая цены продолжат снижаться. Потому что по отдельным группам товаров мы себя обеспечиваем более чем, еще и отправляем на экспорт. Это краткосрочный фактор, который будет наблюдаться в ближайшие два-три месяца. Но надо понимать, что эти цены не снизятся до прошлогоднего уровня.

В конце года цены будут зависеть от ситуации с экспортом отечественной сельхозпродукции за рубеж. Если зарубежные рынки закроются, стоимость товаров внутри страны сохранится. Если нет, рост цен не исключен, резюмировал Ордов.

Другие факторы

Конечную цену на прилавке торговые сети формируют без ориентира на ключевую ставку Банка России, рассказал Москве 24 вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов. В первую очередь продавцы берут в расчет конкретные предложения производителей и поставщиков.





Сергей Кузнецов вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Это исходный пункт для принятия решений. Если ретейлеры видят возможность разговора с производителем о снижении цены, они всегда такие переговоры ведут.

По словам эксперта, за последнее время действительно снизились цены на зарубежную электронику. В первую очередь этому способствовало укрепление рубля, за счет чего импорт становился все более эффективным. Стоимость продуктов питания будет зависеть от урожая в России, говорит Кузнецов.

"В прошлом году произошла ситуация с картофелем: из-за не очень хорошей погоды он был достаточно мелким по сравнению с предыдущими годами и в меньшем объеме. Сельхозпроизводители не могли снизить цены из-за высоких издержек, а розница стремилась к тому, чтобы стоимость такого товара была ниже, чем обычно. Это постоянная история переговоров между поставщиками и розничными сетями, чтобы найти баланс, который отражает интересы и тех и других", – отметил эксперт.

Цены на импортные товары изначально взлетели из-за нарушенной логистики их поставки. Стоимость перевозки повысилась в 3–10 раз, уточнил Кузнецов. В то же время при нынешнем курсе валют предпосылок к тому, что цены на зарубежную продукцию вновь сильно вырастут, пока нет, резюмировал специалист.



