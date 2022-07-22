Эксперты рассказали о ценах на табак после ухода Philip Morris из России

Один из крупнейших мировых производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) объявил о планах покинуть российский рынок. Компания выпускает в РФ марки сигарет Marlboro, Chesterfield, Parliament, Bond Street, L&M и систему нагревания табака IQOS. Разбираемся, будет ли PMI сохранять бизнес в стране и станут ли россияне меньше курить, если уход бренда все-таки состоится.



Грустно терять

Американский табачный концерн Philip Morris International (PMI) планирует покинуть российский рынок к концу 2022 года. Об этом рассказал исполнительный директор компании Яцек Ольчак в интервью Bloomberg Television.





Яцек Ольчак исполнительный директор Philip Morris International Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала.

Глава концерна подчеркнул, что свернуть в стране бизнес – "довольно сложный процесс", а российский рынок был важен для компании. "Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%", – сказал Ольчак. Он уточнил, что после ухода из России компания намерена переориентироваться на Европу, Азию и США. Бизнесмен добавил, что компании грустно терять инвестиции, вложенные в российский рынок. Позднее в пресс-службе PMI уточнили, что концерн продолжает рассматривать варианты реструктуризации и может приблизиться к решению до конца года.

Philip Morris International представлена в России марками сигарет Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street, а также системой нагревания табака IQOS. В России у компании работает более чем 3,2 тысячи сотрудников, ранее заявлял Ольчак. В Ленинградской области у концерна имеется завод, являющийся крупнейшим по производственной мощности предприятием компании в мире. Фабрика выполняет полный цикл производства сигарет – от первичной обработки табачного сырья до упаковки.

О возможности сокращения производства PMI предупреждал еще в марте. Табачный концерн тогда объявил о приостановке инвестиций в стране и отменил запуск новых продуктов.

Уйти нельзя остаться

Philip Morris International и другие крупные табачные концерны в той или иной форме сохранят свое присутствие в России, полагает председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Они от нас не уйдут никогда, потому что терять пятый по объему рынок в мире они не решатся ради политических амбиций. Счет идет на триллионы рублей, это огромные деньги. Одних табачных акцизов в России платится в бюджет на 700 миллиардов рублей.

По его словам, перед табачными компаниями стоит вопрос, как сохранить контроль над активами в РФ, но показать на Западе, что они покинули российский рынок. Вполне вероятно, что они рассматривают сейчас варианты владения своими фабриками через третьих лиц, допустил эксперт.



"Я думаю, что найдутся компании, которые перекупят фабрики и товарные знаки. Впоследствии окажется, что они аффилированы (с ушедшими брендами)", – сказал Шапкин Москве 24.

Юридическая смена собственника не скажется сколько-нибудь ощутимым образом на стоимость табачной продукции, полагает специалист. "Фактически вся цена на сигареты определяется органами государственной власти, а не магазинами. На цены влияют регулированием, значительную часть от стоимости пачки сигарет занимают табачные акцизы. Также есть минимальная и максимальная цена пачки сигарет, установленная Налоговым кодексом", – заключил он.

Президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов также считает, что PMI не покинет российский рынок.





Андрей Лоскутов президент Российского сигарного союза Компания Philip Morris International продолжает свою работу, продолжает платить зарплату своим сотрудникам, а также налоги в бюджет Российской Федерации и не планирует каких-либо изменений этих платежей.

При этом эксперт допустил, что табачный гигант может изменить организационную форму функционирования на российском рынке.

В свою очередь, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал Москве 24, что даже в случае окончательного ухода Philip Morris International с рынка и реального сокращения производства сигарет в стране россиянам не грозит дефицит. "Это отразится не столько на доступности, сколько на ценах. Потому что активнее заработает параллельный импорт из ближних стран – Казахстана, Турции", – сказал он.

Кроме того, полноценный возможный уход PMI из РФ вполне может привести к снижению числа курильщиков в стране, считает эксперт. "Рост цен на табачные изделия – самый действенный фактор для прекращения курения. Потому что большинство курильщиков в России – это люди с невысокими доходами", – заключил специалист.

В 2022 году доля курильщиков в России составляет 33%, следует из июльского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).