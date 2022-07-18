В Госдуме прокомментировали полный запрет продажи электронных сигарет

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект о полном запрете электронных сигарет и вейпов. Такие устройства пагубно влияют на здоровье, заявили во фракции. В то же время эксперты уверены, что этих ограничений недостаточно для победы над никотиновой зависимостью россиян. Разбираемся, к чему может привести запрет электронных сигарет и как убедить жителей страны бросить курить.

Контрафакта развелось

Законопроект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет в России ЛДПР внесла еще в январе 2022 года. Его авторы ссылаются на зарубежный опыт: подобные устройства нельзя продавать в таких странах, как Сингапур, Австралия, Индия и Малайзия, сказано в пояснительной записке.

В ЛДПР напомнили о своей инициативе после того, как в Москве правоохранительные органы изъяли более 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет. Устройства не были маркированы, в Россию их ввезли из стран Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов, рассказали в МВД РФ. Нелегальную продукцию с фальшивыми документами преступники хотели продавать в магазинах и через интернет.





Леонид Слуцкий председатель ЛДПР По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне.

Ранее о вреде электронных сигарет заявила научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Галина Сахарова. По ее словам, после появления таких устройств на рынке распространенность никотиновой зависимости среди школьников увеличилась в шесть раз. При курении электронных сигарет она развивается намного быстрее и более ярко выражена, чем у потребителей обычного табака, добавила Сахарова.

Кроме того, электронные сигареты не раз становились причиной происшествий. К примеру, одно из таких устройств взорвалось во рту у 13-летнего подмосковного школьника. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, сбыте товаров и продукции или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Не перегнуть палку

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Москвой 24 напомнила, что курение в любых его проявлениях причиняет вред не только потребителю, но и окружающим. Однако, по ее мнению, полный запрет на продажу электронных сигарет и вейпов может быть опасным для самих курильщиков.





Тамара Фролова член комитета Госдумы по охране здоровья То, что это вред, – безусловно. Как врач я не могу говорить иначе. И что борьба с табакокурением однозначно должна быть. Но при полном запрете люди, которые курят, все равно будут покупать подпольно непроверенную какую-либо продукцию.

По мнению Фроловой, если такой товар сертифицирован и продается в специализированном магазине, у людей с вредной привычкой должно остаться право выбора его приобрести. В то же время нужно продолжать борьбу с никотиновой зависимостью населения, обратила внимание она.

"Вы видите, что на всей продукции прописаны все предупреждения. На какую-то категорию это действует. Большая разъяснительная работа проводится, это тоже отрицать нельзя. И это работает. Но, с моей точки зрения, все зависит от каждого человека и его культуры. Когда ребенок с детства видел, как родители и все окружение курило, что можно ждать от этих детей? Если они думают, что все это нормально и это обычный образ жизни", – считает Фролова.

Депутат убеждена, что большую информационную работу о вреде пагубных привычек необходимо вести начиная с детского сада. Говорить о проблеме важно и с родителями, добавила она.

Рынок продавцов вейпов и электронных сигарет нуждается в чистке от недобросовестных предпринимателей, отметила председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова. Бизнес, который продает детям эти товары, нужно заставить ответственно относиться к их здоровью, сказала она Москве 24.

В то же время эксперт выступила против полного запрета на продажу такой продукции взрослым.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Избавиться от контрафакта и регулировать этот рынок очень важно. Но запрет вейпов и качественной неконтрафактной продукции приведет к тому, что люди начнут курить все что попало. К сожалению. И еще больше повредят своему здоровью.

Чтобы отбить у бизнеса желание продавать вейпы и электронные сигареты детям, необходимы жесткие ограничения и большие штрафы, убеждена Вострикова. В пример она привела ситуацию с алкоголем: при подобном подходе проблема с продажей детям спиртного в магазинах и кафе практически решена, резюмировала эксперт.

