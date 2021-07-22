Эксперт рынка ретейла объяснил, что будет в РФ с ценами на одежду и обувь осенью

Продавцы одежды и обуви предупредили о риске подорожания этих товаров в России. По их прогнозам, изменение ценников может произойти уже осенью. Выясняем, стоит ли ожидать взрывного роста стоимости вещей.



Фото: The City/Михаил Голденков

Кусачие цены

Президент розничной сети Baon Илья Ярошенко заявил, что коллекции нового сезона могут вырасти в цене на 10–15%. Владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников спрогнозировал подорожание одежды на 18–20% уже в начале 2022 года. Схожие оценки дает и основатель сети обувных салонов Zenden Group Андрей Павлов.

Сами ретейлеры объясняют рост цен увеличением расходов на сырье и перевозки. По словам Ярошенко, если в прошлом году доставка контейнера из Азии стоила 3 тысячи долларов, то в этом она может доходить до 10 тысяч долларов. Павлов, в свою очередь, оценил подорожание транспортировки продукции в 5–6 раз.

Что касается сырья, то хлопок с начала года подорожал на 35%, приводит цифры Мельников. Наблюдается и увеличение цен на материалы, в которых задействованы нефтепродукты, говорит он.

Среди других причин подорожания товаров Павлов называет ослабление рубля и рост инвестиций в открытие магазинов. Последнее связано с повышением стоимости строительных материалов, заявил бизнесмен.

По оценкам экспертов, сегодня ситуация со стройматериалами действительно непростая. Ранее из данных Росстата стало известно, что рост цен на некоторые изделия в этой категории составил десятки процентов. Среди лидеров подорожания – материалы из древесины и металла.

В июле Федеральная антимонопольная служба решила проверить рынки стройматериалов и крупные строительные организации страны. Для лучшего контроля цен ведомство проводит регулярный мониторинг таких предприятий.



Фото: The City/Михаил Голденков

Росту быть?

В Минпромторге РФ отреагировали на прогнозы ретейлеров. В ведомстве подчеркнули, что стоимость одежды и обуви в 2021 году не превысит средний ежегодный показатель.

"При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами", – сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, существенного роста цен отечественные производители одежды и обуви не предполагают.





пресс-служба Минпромторга Увеличение может составить 3–5%, что частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и с ростом коммунальных платежей. Но при этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте.

В министерстве признали, что рост цен на одежду и обувь в этом году связан с увеличением стоимости перевозки из Китая и стоимости сырья для производства одежды на мировых рынках. Минпромторг постоянно мониторит ситуацию и отслеживает факторы риска, заключили в ведомстве.

Глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов в беседе с Москвой 24 заявил, что ситуация с подорожанием одежды и обуви не преувеличена и наблюдается уже сейчас.





Андрей Карпов глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сейчас речь идет о подорожании новых коллекций. А на них цена всегда выше. Затем в течение определенного времени она начинает снижаться. Рост цен будет, но останутся и доступные варианты.

"Опять же, никто не отменял онлайн-торговлю. Каждый потребитель может самостоятельно заказать товар, используя западные и китайские маркетплейсы", – добавил Карпов.



Эксперт отметил, что после смены сезона цена на новую коллекцию теоретически может упасть в 2–3 раза. Сами компании заинтересованы в том, чтобы избавляться от стоков, поэтому готовы снижать стоимость залежавшихся товаров, говорит эксперт.

Даже если бы все производства одежды и обуви находились в России, подорожание все равно может возникнуть из-за стоимости сырья, и это связано с тем, что зачастую оно закупается из-за границы, отметил Карпов.

Взрывной рост цен, который наблюдается в некоторых категориях товаров, с одеждой и обувью вряд ли случится, считает глава РАЭРР.





Андрей Карпов глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Товары легкой промышленности заказываются минимум за полгода. Соответственно, у ретейлеров и других участников этого рынка есть четкое понимание того, что будет с ценами через несколько месяцев.

"Ретейл в принципе не заинтересован ни в каком взрывном росте цен. При низком спросе и отсутствии роста зарплат у населения говорить об этом неправильно. Ретейл зарабатывает на обороте. Чем больше продал, тем меньше можно ставить наценку и за счет этого быстрее реализовывать свой товар", – объясняет глава РАЭРР.

Эксперт отметил, что конкуренция среди продавцов одежды и обуви крайне высока. Благодаря этому изменение цен на их товары, по сути, является минимальным из возможных в сложившейся ситуации, резюмировал Карпов.

