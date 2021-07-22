В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте цен на одежду

Фото: depositphotos/artjazz
Стоимость одежды и обуви в 2021 году не превысит средний ежегодный показатель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
В ведомстве обратили внимание на характерное для первого месяца сезона увеличение цен, которое в дальнейшем нивелируется за счет скидок и распродаж. Там добавили, что регулярно отслеживают ситуацию и фиксируют факторы риска.
В Минпромторге отметили, что существенного увеличения стоимости производства одежды в РФ также не ожидают – рост будет в пределах 3–5%. Отчасти его можно связать с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.
В то же время российские производители смогут заместить импортную продукцию отечественной. Это особенно актуально в курточно-плащевом сегменте.
В ведомстве подчеркнули, что рост стоимости одежды в этом году действительно связан с повышением цен на перевозку из КНР и увеличением стоимости искусственного и натурального сырья для производства одежды в мире.
"Основной импорт одежды идет из Юго-Восточной Азии, фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз, что было связано с разрывом мировых логистических цепочек в период коронавирусного локдауна и некоторыми последствиями инцидента с сухогрузом "Эвергрин", – заключили в пресс-службе.
Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви. По оценкам представителей профессионального сообщества, рост цен составит не менее 10%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: