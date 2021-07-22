В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте цен на одежду

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Стоимость одежды и обуви в 2021 году не превысит средний ежегодный показатель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве обратили внимание на характерное для первого месяца сезона увеличение цен, которое в дальнейшем нивелируется за счет скидок и распродаж. Там добавили, что регулярно отслеживают ситуацию и фиксируют факторы риска.

В Минпромторге отметили, что существенного увеличения стоимости производства одежды в РФ также не ожидают – рост будет в пределах 3–5%. Отчасти его можно связать с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.

В то же время российские производители смогут заместить импортную продукцию отечественной. Это особенно актуально в курточно-плащевом сегменте.

В ведомстве подчеркнули, что рост стоимости одежды в этом году действительно связан с повышением цен на перевозку из КНР и увеличением стоимости искусственного и натурального сырья для производства одежды в мире.

"Основной импорт одежды идет из Юго-Восточной Азии, фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз, что было связано с разрывом мировых логистических цепочек в период коронавирусного локдауна и некоторыми последствиями инцидента с сухогрузом "Эвергрин", – заключили в пресс-службе.

Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви. По оценкам представителей профессионального сообщества, рост цен составит не менее 10%.

