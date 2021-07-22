Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Ретейлеры допустили подорожание одежды и обуви в осенне-зимнем сезоне, передает РБК. По оценкам представителей профессионального сообщества, рост цен составит не менее 10%.
Как считает президент розничной сети Baon Илья Ярошенко, верхняя планка ожидается на уровне 15%. В свою очередь, владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников допускает подорожание на уровне 18–20% в начале 2022 года.
Ретейлеры указывают на рост расходов на логистику и сырье как фактор подорожания продукции. Как отметил основатель Zenden Group Андрей Павлов, перевозки из Азии в Европу подорожали в пределах 5–6 раз.
Что касается сырья, то с начала года хлопок вырос в цене на 35%. Аналогичным образом увеличилась стоимость материалов, при производстве которых применяются нефтепродукты, отметил Владимир Мельников.
Ранее в июле представители страховых компаний предупредили россиян о возможном подорожании ОСАГО. Рост может составить 5–10% в связи с увеличением числа убытков в первом полугодии 2021 года.
Рост цен на товары вслед за мировыми подтолкнул ускорение инфляции в России
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