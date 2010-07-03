Эксперты рассказали, насколько подорожает подсолнечное масло в магазинах

Цены на сырое подсолнечное масло побили очередной рекорд. Средние котировки укрепились на отметке чуть более 74 тысяч рублей за тонну, а подсолнечник подорожал до 30 тысяч за тонну. Выясняем, с чем связан такой рост и подорожает ли масло на полках магазинов.



Невеселые рекорды

Согласно материалам аналитического центра "Совэкон", за неделю цены на подсолнечное масло рекордно выросли. В частности, средние котировки укрепились до уровня 74 175 рублей за тонну, подсолнечник подорожал до 30,875 тысячи рублей за тонну, а масло на экспорт – до 960 долларов за тонну.

Эксперты считают, что основная причина произошедшего – новый скачок экспортных цен на сырье. Некоторые переработчики делали попытки снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Но в итоге многие стали активно поднимать цены.

Аналитики ожидают сохранения такой динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок со стороны маслозаводов. Сдерживающим же фактором является укрепление рубля, а также снижение мировых цен на соевое и пальмовое масла.

В начале октября "Совэкон" изменил прогноз сбора подсолнечника в России в текущем году на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне средних многолетних значений – до 13 миллионов тонн. Сбор подсолнечника в стране в прошлом году составил 15,4 миллиона тонн.

О том, что подсолнечник и растительное масло подорожают, аналитики предупреждали еще в сентябре. Тогда зафиксировали, что с августа цены выросли на 35% и 22% соответственно. В росте цен специалисты винили слабый рубль и активную торговлю на мировых рынках растительных масел, а также плохие прогнозы по новому урожаю подсолнечника.



Помимо прочего, эксперты прогнозируют , что в ближайшие месяцы в России произойдет рост цен на картофель, икру, яблоки, хлеб, рыбу и мороженое. Цены на дальневосточную красную рыбу и икру уже взлетели на 30–50% по некоторым позициям, к концу года ожидают еще больший рост. Цены на хлеб и муку увеличатся, по прогнозам, на 6,5–7% из-за плохого урожая в 2019 году, а картофель станет дороже на 20% – на это повлияла засуха на полях Сибири, Урала, Алтая и Ставрополя. Кроме того, весенние заморозки погубили около 85% яблок.

Тренд сохранится?

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в разговоре с Москвой 24 согласился, что скачок стоимости произошел из-за увеличившихся цен на экспортное сырье.





Михаил Мальцев исполнительный директор Масложирового союза России Вопрос: как это отразится на стоимости бутылки масла на полке в магазине. Это зависит от политики конкретных торговых сетей, а наши отпускные цены в торговые сети значительно ниже стоимости на полке, поэтому это уже решают они. Это вопрос политики торговых сетей.

В свою очередь, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков рассказал Москве 24, что рост стоимости масла в магазинах в сентябре был спровоцирован не только ценой на сырье, но и в связи с увеличившимся объемом экспорта.

"Пока сложно оценить, насколько большим будет рост. Все зависит от того, как поставщики подсолнечного масла отреагируют на эту ситуацию и какое изменение цен они предложат торговым сетям. Сети, насколько это возможно, сдерживают рост, но не принять ситуацию во внимание вообще, если фактор носит объективный характер, мы не можем", – полагает эксперт.





Сергей Беляков глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Понятно, что объективным характером я называю рост издержек, а не дополнительную прибыль, которую получают производители, поэтому мы и стараемся не совсем зеркально принимать повышения, которые транслируют нам поставщики и производители продукции.

По его словам, если тренд сохранится, то цена на подсолнечное масло продолжит расти и в дальнейшем.





Федотов Анатолий, Камзин Никита