Эксперты рассказали, насколько подорожает подсолнечное масло в магазинах

Цены на сырое подсолнечное масло побили очередной рекорд. Средние котировки укрепились на отметке чуть более 74 тысяч рублей за тонну, а подсолнечник подорожал до 30 тысяч за тонну. Выясняем, с чем связан такой рост и подорожает ли масло на полках магазинов.
Невеселые рекорды
Согласно материалам аналитического центра "Совэкон", за неделю цены на подсолнечное масло рекордно выросли. В частности, средние котировки укрепились до уровня 74 175 рублей за тонну, подсолнечник подорожал до 30,875 тысячи рублей за тонну, а масло на экспорт – до 960 долларов за тонну.
Эксперты считают, что основная причина произошедшего – новый скачок экспортных цен на сырье. Некоторые переработчики делали попытки снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Но в итоге многие стали активно поднимать цены.
Аналитики ожидают сохранения такой динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок со стороны маслозаводов. Сдерживающим же фактором является укрепление рубля, а также снижение мировых цен на соевое и пальмовое масла.
В начале октября "Совэкон" изменил прогноз сбора подсолнечника в России в текущем году на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне средних многолетних значений – до 13 миллионов тонн. Сбор подсолнечника в стране в прошлом году составил 15,4 миллиона тонн.
О том, что подсолнечник и растительное масло подорожают, аналитики предупреждали еще в сентябре. Тогда зафиксировали, что с августа цены выросли на 35% и 22% соответственно. В росте цен специалисты винили слабый рубль и активную торговлю на мировых рынках растительных масел, а также плохие прогнозы по новому урожаю подсолнечника.
Тренд сохранится?
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в разговоре с Москвой 24 согласился, что скачок стоимости произошел из-за увеличившихся цен на экспортное сырье.
В свою очередь, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков рассказал Москве 24, что рост стоимости масла в магазинах в сентябре был спровоцирован не только ценой на сырье, но и в связи с увеличившимся объемом экспорта.
"Пока сложно оценить, насколько большим будет рост. Все зависит от того, как поставщики подсолнечного масла отреагируют на эту ситуацию и какое изменение цен они предложат торговым сетям. Сети, насколько это возможно, сдерживают рост, но не принять ситуацию во внимание вообще, если фактор носит объективный характер, мы не можем", – полагает эксперт.
По его словам, если тренд сохранится, то цена на подсолнечное масло продолжит расти и в дальнейшем.
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