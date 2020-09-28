Подсолнечное масло с августа подорожало более чем на 20%

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Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ с августа выросли на 35% и 22% соответственно. Специалисты связывают это со слабым рублем и активной торговлей на мировых рынках растительных масел, а также с плохими прогнозами нового урожая подсолнечника, сообщает "Коммерсант".
Эксперты предупреждают, что вскоре импортеры могут отказаться от российских поставщиков, так как их продукт становится слишком дорогим. Другие же считают, что после достижения ценового максимума "начнется откат".
По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, глобального переключения потребителя ожидать не стоит.
"Россия и Украина – крупнейшие мировые поставщики подсолнечного масла, и проблемы с урожаем подсолнечника на двух этих рынках не могли не сказаться на ценах. Объем российского экспорта масла в этом году будет зависеть от объема сырья, доступного для переработки. При своевременных мерах по предотвращению массового вывоза подсолнечника переработчики могут частично компенсировать снижение урожая", – отметил он.
Ранее эксперты спрогнозировали, что в ближайшие месяцы в России произойдет рост цен на картофель, икру, яблоки, хлеб, рыбу, подсолнечное масло и мороженое.
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
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